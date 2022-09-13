В Перми массово гибнут птицы. Фото

14 сентября 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Пермячка обеспокоена большим количеством мертвых птиц в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В последнее время в Перми массово гибнут городские птицы. На это обратили внимание читатели URA.RU. В частности, своими наблюдениями поделилась Анастасия. «Часто гуляю по городу, особенно по Индустриальному району. С конца августа стала замечать большое количество мертвых птиц. Раньше такого не было. Складывается такое впечатление, что они чем-то отравились», — рассказала Анастасия. Заместитель начальника по ветеринарной деятельности пермской станции по борьбе с болезнями животных Наталья Круглова в беседе с URA.RU сообщила, что ничего удивительного в гибели птиц нет, скорее всего они умерли естественной смертью, поскольку у них достаточно короткий жизненный цикл. По словам эксперта, если бы это было отравление, то в одном месте находилось бы большое количество птиц. В таком случае специалисты СББЖ выехали бы на место и провели исследование. Круглова отметила, что на сегодняшний день в Перми таких случаев не зафиксировано. Мертвая птица неподалеку от стройки Анастасия, читательница URA.RU Несколько мертвых птиц во дворе жилого два Анастасия, читательница URA.RU Мертвая птица в Индустриальном районе Анастасия, читательница URA.RU

В последнее время в Перми массово гибнут городские птицы. На это обратили внимание читатели URA.RU. В частности, своими наблюдениями поделилась Анастасия. «Часто гуляю по городу, особенно по Индустриальному району. С конца августа стала замечать большое количество мертвых птиц. Раньше такого не было. Складывается такое впечатление, что они чем-то отравились», — рассказала Анастасия. Заместитель начальника по ветеринарной деятельности пермской станции по борьбе с болезнями животных Наталья Круглова в беседе с URA.RU сообщила, что ничего удивительного в гибели птиц нет, скорее всего они умерли естественной смертью, поскольку у них достаточно короткий жизненный цикл. По словам эксперта, если бы это было отравление, то в одном месте находилось бы большое количество птиц. В таком случае специалисты СББЖ выехали бы на место и провели исследование. Круглова отметила, что на сегодняшний день в Перми таких случаев не зафиксировано.