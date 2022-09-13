13 сентября 2022

В Перми массово гибнут птицы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, холод, городские птицы, прохладно, непогода, голубь, осень
Пермячка обеспокоена большим количеством мертвых птиц в городе Фото:

В последнее время в Перми массово гибнут городские птицы. На это обратили внимание читатели URA.RU. В частности, своими наблюдениями поделилась Анастасия.

«Часто гуляю по городу, особенно по Индустриальному району. С конца августа стала замечать большое количество мертвых птиц. Раньше такого не было. Складывается такое впечатление, что они чем-то отравились», — рассказала Анастасия.

Заместитель начальника по ветеринарной деятельности пермской станции по борьбе с болезнями животных Наталья Круглова в беседе с URA.RU сообщила, что ничего удивительного в гибели птиц нет, скорее всего они умерли естественной смертью, поскольку у них достаточно короткий жизненный цикл. По словам эксперта, если бы это было отравление, то в одном месте находилось бы большое количество птиц. В таком случае специалисты СББЖ выехали бы на место и провели исследование. Круглова отметила, что на сегодняшний день в Перми таких случаев не зафиксировано.

Мертвая птица неподалеку от стройки
Несколько мертвых птиц во дворе жилого два
Мертвая птица в Индустриальном районе

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В последнее время в Перми массово гибнут городские птицы. На это обратили внимание читатели URA.RU. В частности, своими наблюдениями поделилась Анастасия. «Часто гуляю по городу, особенно по Индустриальному району. С конца августа стала замечать большое количество мертвых птиц. Раньше такого не было. Складывается такое впечатление, что они чем-то отравились», — рассказала Анастасия. Заместитель начальника по ветеринарной деятельности пермской станции по борьбе с болезнями животных Наталья Круглова в беседе с URA.RU сообщила, что ничего удивительного в гибели птиц нет, скорее всего они умерли естественной смертью, поскольку у них достаточно короткий жизненный цикл. По словам эксперта, если бы это было отравление, то в одном месте находилось бы большое количество птиц. В таком случае специалисты СББЖ выехали бы на место и провели исследование. Круглова отметила, что на сегодняшний день в Перми таких случаев не зафиксировано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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