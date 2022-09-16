Политолог Притчин: саммит ШОС в Самарканде станет революционным

16 сентября 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Саммит ШОС проходит в условиях давления Запада на Россию и Китай Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нынешний саммит ШОС в Самарканде может стать революционным из-за изменившейся ситуации на международной арене. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. «Если судить по тому, как складывается ситуация на международной арене, этот саммит во многом должен быть революционным, потому что ШОС рассматривался, как альтернатива Западу и западным институтам, в том числе НАТО. Это идет с 1996 года, когда было подписано соглашение о создании организации в Шанхае. На тот момент внутри ШОС всерьез противостояние никто не рассматривал. Но для России это была проба выстраивания внешней политики после однозначно прозападной к более ориентированной на развитие восточного вектора политики», — сказал Станислав Притчин. «Сегодня ситуация совершенно по-другому складывается. Мы все видим, что и Россия находится под колоссальным давлением санкций, ограничений. Китай становится объектом серьезных ограничений со стороны Запада и в силу своей особой внутренней и внешней политики запрос на создание альтернативных архитектур финансового взаимодействия растет и в политическом, и в военном плане», — добавил он. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с URA.RU отметил, что России важно развитие бывших советских республик. «Если мы говорим об этих государствах, то это еще и зона безопасности нашей страны. Во многом они формируют стабильность внутри России. Вполне естественно, что интересы России заключаются в том, чтобы государства бывшего СССР также позитивно развивались», — подчеркнул собеседник агентства. По словам политолога, нынешний саммит ШОС собирает в свои ряды государства, которые готовы заняться становлением многополярного мира. «ШОС расширяется достаточно быстро, серьезно. Это центр объединения сил, которые формируют новый многополярный мир, выходят из-под непосредственного влияния западного проекта», — заявил он. В Самарканде стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Среди участников лидеры 15 стран, в том числе Владимир Путин. Он встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Как заявляют эксперты, это послужит укреплению стратегического союза между Москвой и Пекином. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нынешний саммит ШОС в Самарканде может стать революционным из-за изменившейся ситуации на международной арене. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. «Если судить по тому, как складывается ситуация на международной арене, этот саммит во многом должен быть революционным, потому что ШОС рассматривался, как альтернатива Западу и западным институтам, в том числе НАТО. Это идет с 1996 года, когда было подписано соглашение о создании организации в Шанхае. На тот момент внутри ШОС всерьез противостояние никто не рассматривал. Но для России это была проба выстраивания внешней политики после однозначно прозападной к более ориентированной на развитие восточного вектора политики», — сказал Станислав Притчин. «Сегодня ситуация совершенно по-другому складывается. Мы все видим, что и Россия находится под колоссальным давлением санкций, ограничений. Китай становится объектом серьезных ограничений со стороны Запада и в силу своей особой внутренней и внешней политики запрос на создание альтернативных архитектур финансового взаимодействия растет и в политическом, и в военном плане», — добавил он. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с URA.RU отметил, что России важно развитие бывших советских республик. «Если мы говорим об этих государствах, то это еще и зона безопасности нашей страны. Во многом они формируют стабильность внутри России. Вполне естественно, что интересы России заключаются в том, чтобы государства бывшего СССР также позитивно развивались», — подчеркнул собеседник агентства. По словам политолога, нынешний саммит ШОС собирает в свои ряды государства, которые готовы заняться становлением многополярного мира. «ШОС расширяется достаточно быстро, серьезно. Это центр объединения сил, которые формируют новый многополярный мир, выходят из-под непосредственного влияния западного проекта», — заявил он. В Самарканде стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Среди участников лидеры 15 стран, в том числе Владимир Путин. Он встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Как заявляют эксперты, это послужит укреплению стратегического союза между Москвой и Пекином.