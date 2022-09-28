Мобилизованным свердловчанам облегчили сборы на фронт. Фото, видео

29 сентября 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Мужчинам из Верхней Пышмы и Среднеуральска (их курирует один военкомат) выдали такие коробки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Как минимум в двух свердловских военкоматах мобилизованным мужчинам выдают наборы, которые пригодятся им в армии. Внимание на это обратили корреспонденты URA.RU, посетившие Чкаловский военкомат Екатеринбурга и ДК «Металлург» в Верхней Пышме, откуда утром в 32-й военный городок отправились крупные группы бойцов. В первом случае сборами занимается сам военкомат. Мобилизованным раздают спальные мешки и термоковры, которые сейчас в дефиците из-за повышенного спроса. В Верхней Пышме мужчин собирают волонтеры «Сима-ленда» и местная администрация. В коробках и пакетах, которые осмотрел корреспондент, — сигареты, термосы, вода, печенье, железная посуда, дождевики, носки, аптечки со жгутами. В комплекты также входят туристические пенки. Такие наборы выдают в Чкаловском военкомате Екатеринбурга Фото: Ульяна Королева © URA.RU Накануне о том, что мобилизованным рекомендуется взять с собой, рассказывал военком Свердловской области Сергей Чирков. В список он включил тактические перчатки, термобелье, индивидуальные лекарства, фонарики с батарейками, кнопочные телефоны и подшлемники. 25 сентября URA.RU рассказывало, как собирают мобилизованных в Березовском. По словам мэра Евгения Писцова, мужчинам выдают термос, фонарик, молитвослов и визитки с номерами контактных телефонов для оперативной связи. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Как минимум в двух свердловских военкоматах мобилизованным мужчинам выдают наборы, которые пригодятся им в армии. Внимание на это обратили корреспонденты URA.RU, посетившие Чкаловский военкомат Екатеринбурга и ДК «Металлург» в Верхней Пышме, откуда утром в 32-й военный городок отправились крупные группы бойцов. В первом случае сборами занимается сам военкомат. Мобилизованным раздают спальные мешки и термоковры, которые сейчас в дефиците из-за повышенного спроса. В Верхней Пышме мужчин собирают волонтеры «Сима-ленда» и местная администрация. В коробках и пакетах, которые осмотрел корреспондент, — сигареты, термосы, вода, печенье, железная посуда, дождевики, носки, аптечки со жгутами. В комплекты также входят туристические пенки. Накануне о том, что мобилизованным рекомендуется взять с собой, рассказывал военком Свердловской области Сергей Чирков. В список он включил тактические перчатки, термобелье, индивидуальные лекарства, фонарики с батарейками, кнопочные телефоны и подшлемники. 25 сентября URA.RU рассказывало, как собирают мобилизованных в Березовском. По словам мэра Евгения Писцова, мужчинам выдают термос, фонарик, молитвослов и визитки с номерами контактных телефонов для оперативной связи. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).