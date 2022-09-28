Курултай башкир собирает для мобилизованных челябинцев теплые вещи

Теплые вещи пригодятся солдатам на фронте Фото: URA.RU © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Всемирный курултай башкир начинает сбор теплых вещей, которые будут отправлены на фронт мобилизованным жителям Челябинской области. Как сообщает пресс-служба общественной организации, акция продлится до конца октября.

«Наступили холода, поэтому теплая одежда очень пригодится нашим бойцам, направляющимся по мобилизации. От вас, земляки, мы ожидаем активности. Мы знаем, насколько нужны носки, термобелье нашим мужчинам. Поэтому постараемся оказать посильную помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе организации.

Там отметили, что все желающие могут принести вещи в офис Башкирского историко-культурного центра в Челябинской области. Центр расположен в Челябинске на проспекте Ленина, 13а.

Ранее одна из жительниц Магнитогорска, второго по величине города в области, организовала сбор теплых вещей для военнослужащих, участвующих в спецоперации. По словам женщины, многие жители города поддержали ее инициативу.