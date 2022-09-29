На Вторчермете автобусы встали в пробку Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге (Свердловская область) в районе 32-го военного городка выстроилась очередь из автобусов с мобилизованными. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Ехал с работы домой и встрял в дикую пробку. Живу я в районе 32-го военного городка. Туда свозят мобилизованных. В пробке выстроилось порядка 15 автобусов», — рассказал собеседник агентства Максим.

По словам жительницы Чкаловского района Екатеринбурга Анны, очередь образовалась на выезде из военного городка. «На Вторчермете образовалась пробка из автобусов. Сюда свозят тех, кто попал под частичную мобилизацию. На улице патрулирует Росгвардия и ГИБДД. Пробка образовалась на выезде из городка», — поделилась она.

Ранее агентство писало, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.