Челябинец на два года остался без денег из-за ошибки ПФР

11 октября 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Пенсионеру помогли восстановить пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Челябинска Сергей Демаков на два года лишился средств к существованию из-за ошибки местного отделения Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы Валерий Гартунг. «В конце прошлого года на предприятии, где Сергей Демаков работал, настали трудные времена и руководство предложило ему уволиться по сокращению штатов. В Пенсионном фонде Сергея Вадимовича заверили, что с его стажем в 42 года он вполне может досрочно выйти на пенсию, если уволится прямо сейчас» — написал Гартунг. Когда все бумаги были уже подписаны и обратный путь отрезан, оказалось, что стаж челябинцу посчитали неправильно — годы службы в армии в него не входят. Так на два последующих года Сергей Демаков остался и без работы, и без пенсии. Помощники депутата в ситуации разобрались и нашли норму, которая позволяет Демакову получить досрочную пенсию. Сейчас, после депутатского запроса, пенсию ему все-таки оформили. В пресс-службе ОПФР Челябинской области на момент публикации не смогли предоставить комментарий по данной ситуации.

Житель Челябинска Сергей Демаков на два года лишился средств к существованию из-за ошибки местного отделения Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы Валерий Гартунг. «В конце прошлого года на предприятии, где Сергей Демаков работал, настали трудные времена и руководство предложило ему уволиться по сокращению штатов. В Пенсионном фонде Сергея Вадимовича заверили, что с его стажем в 42 года он вполне может досрочно выйти на пенсию, если уволится прямо сейчас» — написал Гартунг. Когда все бумаги были уже подписаны и обратный путь отрезан, оказалось, что стаж челябинцу посчитали неправильно — годы службы в армии в него не входят. Так на два последующих года Сергей Демаков остался и без работы, и без пенсии. Помощники депутата в ситуации разобрались и нашли норму, которая позволяет Демакову получить досрочную пенсию. Сейчас, после депутатского запроса, пенсию ему все-таки оформили. В пресс-службе ОПФР Челябинской области на момент публикации не смогли предоставить комментарий по данной ситуации.