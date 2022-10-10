10 октября 2022

Челябинец на два года остался без денег из-за ошибки ПФР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правления Союза промышленников и предпринимателей. Челябинск, пенсионер, затылок, старик, седина
Пенсионеру помогли восстановить пенсию Фото:

Житель Челябинска Сергей Демаков на два года лишился средств к существованию из-за ошибки местного отделения Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы Валерий Гартунг.

«В конце прошлого года на предприятии, где Сергей Демаков работал, настали трудные времена и руководство предложило ему уволиться по сокращению штатов. В Пенсионном фонде Сергея Вадимовича заверили, что с его стажем в 42 года он вполне может досрочно выйти на пенсию, если уволится прямо сейчас» — написал Гартунг.

Когда все бумаги были уже подписаны и обратный путь отрезан, оказалось, что стаж челябинцу посчитали неправильно — годы службы в армии в него не входят. Так на два последующих года Сергей Демаков остался и без работы, и без пенсии.

Помощники депутата в ситуации разобрались и нашли норму, которая позволяет Демакову получить досрочную пенсию. Сейчас, после депутатского запроса, пенсию ему все-таки оформили. В пресс-службе ОПФР Челябинской области на момент публикации не смогли предоставить комментарий по данной ситуации.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал  https://t.me/ACityThatSmog

Житель Челябинска Сергей Демаков на два года лишился средств к существованию из-за ошибки местного отделения Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы Валерий Гартунг. «В конце прошлого года на предприятии, где Сергей Демаков работал, настали трудные времена и руководство предложило ему уволиться по сокращению штатов. В Пенсионном фонде Сергея Вадимовича заверили, что с его стажем в 42 года он вполне может досрочно выйти на пенсию, если уволится прямо сейчас» — написал Гартунг. Когда все бумаги были уже подписаны и обратный путь отрезан, оказалось, что стаж челябинцу посчитали неправильно — годы службы в армии в него не входят. Так на два последующих года Сергей Демаков остался и без работы, и без пенсии. Помощники депутата в ситуации разобрались и нашли норму, которая позволяет Демакову получить досрочную пенсию. Сейчас, после депутатского запроса, пенсию ему все-таки оформили. В пресс-службе ОПФР Челябинской области на момент публикации не смогли предоставить комментарий по данной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...