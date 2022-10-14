The Guardian: дружба Путина с Саудовской Аравией стала пощечиной для Байдена

15 октября 2022 в 04:30 Размер текста - 17 +

ОПЕК+ дала Байдену пощечину, сократив добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стало унижением для президента США Джо Байдена и «ошеломляющей победой» российского лидера Владимира Путина. Такое мнение приводит обозреватель газеты The Guardian Саймон Тисдалл. По словам журналиста, Байден хотел снизить цены на бензин для американцев, тем самым повысив шансы демократов на промежуточных выборах в Конгресс в следующем месяце. Однако все цели президента были «сдуты», когда ОПЕК+, группа, в которую входит Россия, решила сократить добычу нефти, а не увеличивать ее. «Похоже, этот шаг действительно шокировал Белый дом. Это было воспринято как личная пощечина президенту [Байдену]. Это было унизительно», — пишет обозреватель, подчеркивая, что «хуже стало только то, что это была ошеломляющая победа для Путина». Ранее страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. В Вашингтоне признали, что члены объединения выбрали сторону России. Сейчас США намерены провести ревизию отношений с Саудовской Аравией. Для этого, в частности, Байден собирается «переговорить» с Эр-Риядом.

Решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стало унижением для президента США Джо Байдена и «ошеломляющей победой» российского лидера Владимира Путина. Такое мнение приводит обозреватель газеты The Guardian Саймон Тисдалл. По словам журналиста, Байден хотел снизить цены на бензин для американцев, тем самым повысив шансы демократов на промежуточных выборах в Конгресс в следующем месяце. Однако все цели президента были «сдуты», когда ОПЕК+, группа, в которую входит Россия, решила сократить добычу нефти, а не увеличивать ее. «Похоже, этот шаг действительно шокировал Белый дом. Это было воспринято как личная пощечина президенту [Байдену]. Это было унизительно», — пишет обозреватель, подчеркивая, что «хуже стало только то, что это была ошеломляющая победа для Путина». Ранее страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. В Вашингтоне признали, что члены объединения выбрали сторону России. Сейчас США намерены провести ревизию отношений с Саудовской Аравией. Для этого, в частности, Байден собирается «переговорить» с Эр-Риядом.