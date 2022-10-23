23 октября 2022

Штаб-квартиру ООН предложили перенести из Нью-Йорка в Москву

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Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., оон нью йорк, организация объединенных наций
Штаб-квартиру ООН предложили перенести из Нью-Йорка Фото:

Политическая партия «Коммунисты России» предложила перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой войне. Об этом сообщил председатель партии Сергей Малинкович.

«У нас предложение! <…> перенести штаб-квартиру в другую страну. Логично, что если ООН учреждена державами-победительницами во Второй мировой войне, то, наверное, штаб-квартира ООН пусть будет в Москве», — приводит его слова РИА Новости. Необходимость переноса Малинкович объяснил тем, что «расположение штаб-квартиры ООН в США очень сильно влияет на эту организацию».

Идея о переносе штаб-квартиры ООН не новая. В 2019 году подобную инициативу оценил президент Ирана, передает RT. По мнению экспертов, присутствие штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке символизирует статус Соединенных Штатов как сверхдержавы, дополняет «Царьград». Бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в качестве альтернативы предлагал Швейцарию, обосновывая это ее нейтралитетом и географическим удобством, сообщает «Национальная служба новостей».

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Политическая партия «Коммунисты России» предложила перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой войне. Об этом сообщил председатель партии Сергей Малинкович. «У нас предложение! <…> перенести штаб-квартиру в другую страну. Логично, что если ООН учреждена державами-победительницами во Второй мировой войне, то, наверное, штаб-квартира ООН пусть будет в Москве», — приводит его слова РИА Новости. Необходимость переноса Малинкович объяснил тем, что «расположение штаб-квартиры ООН в США очень сильно влияет на эту организацию». Идея о переносе штаб-квартиры ООН не новая. В 2019 году подобную инициативу оценил президент Ирана, передает RT. По мнению экспертов, присутствие штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке символизирует статус Соединенных Штатов как сверхдержавы, дополняет «Царьград». Бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в качестве альтернативы предлагал Швейцарию, обосновывая это ее нейтралитетом и географическим удобством, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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