Штаб-квартиру ООН предложили перенести из Нью-Йорка в Москву

24 октября 2022 в 06:32 Размер текста - 17 +

Штаб-квартиру ООН предложили перенести из Нью-Йорка Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Политическая партия «Коммунисты России» предложила перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой войне. Об этом сообщил председатель партии Сергей Малинкович. «У нас предложение! <…> перенести штаб-квартиру в другую страну. Логично, что если ООН учреждена державами-победительницами во Второй мировой войне, то, наверное, штаб-квартира ООН пусть будет в Москве», — приводит его слова РИА Новости. Необходимость переноса Малинкович объяснил тем, что «расположение штаб-квартиры ООН в США очень сильно влияет на эту организацию». Идея о переносе штаб-квартиры ООН не новая. В 2019 году подобную инициативу оценил президент Ирана, передает RT. По мнению экспертов, присутствие штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке символизирует статус Соединенных Штатов как сверхдержавы, дополняет «Царьград». Бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в качестве альтернативы предлагал Швейцарию, обосновывая это ее нейтралитетом и географическим удобством, сообщает «Национальная служба новостей».

Политическая партия «Коммунисты России» предложила перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой войне. Об этом сообщил председатель партии Сергей Малинкович. «У нас предложение! <…> перенести штаб-квартиру в другую страну. Логично, что если ООН учреждена державами-победительницами во Второй мировой войне, то, наверное, штаб-квартира ООН пусть будет в Москве», — приводит его слова РИА Новости. Необходимость переноса Малинкович объяснил тем, что «расположение штаб-квартиры ООН в США очень сильно влияет на эту организацию». Идея о переносе штаб-квартиры ООН не новая. В 2019 году подобную инициативу оценил президент Ирана, передает RT. По мнению экспертов, присутствие штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке символизирует статус Соединенных Штатов как сверхдержавы, дополняет «Царьград». Бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в качестве альтернативы предлагал Швейцарию, обосновывая это ее нейтралитетом и географическим удобством, сообщает «Национальная служба новостей».