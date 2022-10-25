В свердловском военкомате объяснили, почему люди, разносящие повестки, одеты в гражданскую форму

Свердловский военкомат: неаттестованные сотрудники военкомата имеют право разносить повестки в гражданской форме
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Сотрудники военкомата могут раздавать повестки и в гражданской форме Фото:
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Представители военкомата, которые не являются аттестованными сотрудниками, имеют право разносить повестки в гражданской форме. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата региона Алена Сочнева.

«Все сотрудники военных комиссариатов районов (городов) относятся к категории гражданского персонала. То есть ходят в гражданской одежде», — пояснила Сочнева.

Ранее екатеринбуржцы заметили, что в районе ЖБИ люди в гражданской форме начали разносить повестки. «Ходят сотрудники военкомата в гражданском и пытаются выдать повестки. Сразу не представляются, только после уточнения», — заявил один из читателей URA.RU.

Уральский электромеханический завод (УЭМЗ) также решил помочь Кировскому военкомату Екатеринбурга во время частичной мобилизации. Сотрудников предприятия отправили по домам вместе с представителями военкомата или полиции, чтобы раздать повестки. Тогда же в пресс-службе УЭМЗ пояснили, что подобная помощь регламентирована законом: организации обязаны оказывать содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе.

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Представители военкомата, которые не являются аттестованными сотрудниками, имеют право разносить повестки в гражданской форме. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата региона Алена Сочнева. «Все сотрудники военных комиссариатов районов (городов) относятся к категории гражданского персонала. То есть ходят в гражданской одежде», — пояснила Сочнева. Ранее екатеринбуржцы заметили, что в районе ЖБИ люди в гражданской форме начали разносить повестки. «Ходят сотрудники военкомата в гражданском и пытаются выдать повестки. Сразу не представляются, только после уточнения», — заявил один из читателей URA.RU. Уральский электромеханический завод (УЭМЗ) также решил помочь Кировскому военкомату Екатеринбурга во время частичной мобилизации. Сотрудников предприятия отправили по домам вместе с представителями военкомата или полиции, чтобы раздать повестки. Тогда же в пресс-службе УЭМЗ пояснили, что подобная помощь регламентирована законом: организации обязаны оказывать содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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