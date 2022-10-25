В свердловском военкомате объяснили, почему люди, разносящие повестки, одеты в гражданскую форму

Свердловский военкомат: неаттестованные сотрудники военкомата имеют право разносить повестки в гражданской форме

25 октября 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Сотрудники военкомата могут раздавать повестки и в гражданской форме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Представители военкомата, которые не являются аттестованными сотрудниками, имеют право разносить повестки в гражданской форме. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата региона Алена Сочнева. «Все сотрудники военных комиссариатов районов (городов) относятся к категории гражданского персонала. То есть ходят в гражданской одежде», — пояснила Сочнева. Ранее екатеринбуржцы заметили, что в районе ЖБИ люди в гражданской форме начали разносить повестки. «Ходят сотрудники военкомата в гражданском и пытаются выдать повестки. Сразу не представляются, только после уточнения», — заявил один из читателей URA.RU. Уральский электромеханический завод (УЭМЗ) также решил помочь Кировскому военкомату Екатеринбурга во время частичной мобилизации. Сотрудников предприятия отправили по домам вместе с представителями военкомата или полиции, чтобы раздать повестки. Тогда же в пресс-службе УЭМЗ пояснили, что подобная помощь регламентирована законом: организации обязаны оказывать содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе.

Представители военкомата, которые не являются аттестованными сотрудниками, имеют право разносить повестки в гражданской форме. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата региона Алена Сочнева. «Все сотрудники военных комиссариатов районов (городов) относятся к категории гражданского персонала. То есть ходят в гражданской одежде», — пояснила Сочнева. Ранее екатеринбуржцы заметили, что в районе ЖБИ люди в гражданской форме начали разносить повестки. «Ходят сотрудники военкомата в гражданском и пытаются выдать повестки. Сразу не представляются, только после уточнения», — заявил один из читателей URA.RU. Уральский электромеханический завод (УЭМЗ) также решил помочь Кировскому военкомату Екатеринбурга во время частичной мобилизации. Сотрудников предприятия отправили по домам вместе с представителями военкомата или полиции, чтобы раздать повестки. Тогда же в пресс-службе УЭМЗ пояснили, что подобная помощь регламентирована законом: организации обязаны оказывать содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе.