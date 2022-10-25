Челябинцы создали радар с улучшенными характеристиками для аэропортов

Новый радар заказчики получат в 2024 году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Инженеры АО НИИИТ-РК имени А.М. Брейгина из Челябинска создали радар для аэропортов, отвечающий запросам потребителей и полетного регулятора. Как URA.RU сообщил гендиректор Дмитрий Брейгин, изделие будет готово к продаже в 2024 году.

«Разрабатываем новый вторичный локатор с тремя режимами RBS, S и УВД. Это изделие на уровне современных запросов потребителей и Международной организации гражданской авиации (ИКАО)», — заявил URA.RU Брейгин.

В настоящее время первый образец готов. В 2023 году радар будут испытывать. Готовый продукт потребители начнут получать через год. На предприятии рассчитывают продавать ежегодно от одного до трех изделий. Свою долю на российском рынке радиолокаторов в НИИИТ-РК оценили в 20%. С появлением новой модификации доля может вырасти.

В России и Узбекистане работает более 30 радиолокаторов челябинского предприятия. В 2022 году компания поставила два изделия: в аэропорты Читы и Нового Васюгана (Томская область).