Челябинский губернатор вручил дипломы военным штурманам. Фото

В Военно-воздушной академии выпустили 200 офицеров-штурманов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в филиале Военного научно-учебного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» выпустили более 200 офицеров-штурманов. Дипломы об окончании академии лучшим выпускникам вручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Сегодня вы пополняете офицерский корпус российской армии. Это большая честь и особая ответственность. Уверен, что и вы проявите свои лучшие профессиональные и человеческие качества», — заявил Текслер.

Глава региона и главный штурман ВВС Главного командования ВКС России полковник Анатолий Миняйло вручили красные дипломы отличника учебы 12 выпускникам. По данным пресс-службы губернатора, всего в этом году выпустилось более 200 военных штурманов. Они покинут академию в звании лейтенантов. В среднем их налет составляет свыше 250 часов.

«Наша страна всегда гордилась своими защитниками и отважными героями. Сегодня от воинского таланта, мужества, самоотверженности офицеров и солдат во многом зависит судьба нашего Отечества, надежность его рубежей, безопасность наших граждан. Пусть полученные знания, практический опыт и армейская летная подготовка позволят вам внести свой существенный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны», — добавил губернатор.

Текслер вручил дипломы лучшим военным штурманам Пресс-служба правительства Челябинской области