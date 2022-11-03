На Златоустовском металлургическом заводе заметили звезду российского ТВ

На Златоустовский металлургический завод приехала звезда российского ТВ

03 ноября 2022 в 09:57 Размер текста - 17 +

Металлурги сфотографировались со звездой российского ТВ Фото: ЗМЗ Златоустовский металлургический завод на день стал съемочной площадкой. Туда приехала группа телеканала «Звезда», а также актер театра и кино и известный КВНщик Михаил Башкатов. Они готовили сюжет для программы «НЕ ФАКТ» о металлурге Павле Аносове. «Телеканал „Звезда“ работал над созданием сюжета для программы „НЕ ФАКТ“, который посвящен русскому булату и его создателю ученому-металлургу Павлу Аносову. Ведя разговор о стали, невозможно было не посетить металлургический завод, где процесс рождения металла можно представить воочию. Металлурги в свою очередь увидели, как происходит процесс профессиональной съемки телепередачи», — рассказали в пресс-службе ЗМЗ. Съемки проходили сразу в нескольких цехах: в ЭСПЦ-3, на участке экспресс-анализа ЦЗЛ, молотовом цехе, КПК и прокатном цехе № 3. Как рассказали на предприятии, довольны остались и металлурги, и съемочная группа. Последние поблагодарили руководство за организацию экскурсии по производству и открытость для прессы. Напомним, что контролирующим акционером завода является Павел Кротов. Выход сюжета программы «НЕ ФАКТ», снятого на ЗМЗ, запланирован на 5 ноября в 15:10. Ранее на ЗМЗ рассказывали, что нашли решение проблемы дефицита кадров. На заводе выстроили систему наставничества. Съемочная группа готовила сюжет о о металлурге Павле Аносове Фото: ЗМЗ Выход сюжета, снятого на ЗМЗ, запланирован на 5 ноября Фото: ЗМЗ Металлурги впервые увидели, как происходит процесс профессиональной съемки телепередачи Фото: ЗМЗ

Златоустовский металлургический завод на день стал съемочной площадкой. Туда приехала группа телеканала «Звезда», а также актер театра и кино и известный КВНщик Михаил Башкатов. Они готовили сюжет для программы «НЕ ФАКТ» о металлурге Павле Аносове. «Телеканал „Звезда“ работал над созданием сюжета для программы „НЕ ФАКТ“, который посвящен русскому булату и его создателю ученому-металлургу Павлу Аносову. Ведя разговор о стали, невозможно было не посетить металлургический завод, где процесс рождения металла можно представить воочию. Металлурги в свою очередь увидели, как происходит процесс профессиональной съемки телепередачи», — рассказали в пресс-службе ЗМЗ. Съемки проходили сразу в нескольких цехах: в ЭСПЦ-3, на участке экспресс-анализа ЦЗЛ, молотовом цехе, КПК и прокатном цехе № 3. Как рассказали на предприятии, довольны остались и металлурги, и съемочная группа. Последние поблагодарили руководство за организацию экскурсии по производству и открытость для прессы. Напомним, что контролирующим акционером завода является Павел Кротов. Выход сюжета программы «НЕ ФАКТ», снятого на ЗМЗ, запланирован на 5 ноября в 15:10. Ранее на ЗМЗ рассказывали, что нашли решение проблемы дефицита кадров. На заводе выстроили систему наставничества.