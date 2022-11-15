Махонин подписал меморандум о развитии дорог в Прикамье

Соглашение на развитие автодорог действует до 2027 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о результатах поездки в Москву. На «Транспортной неделе — 2022» был подписан меморандум о развитии сети автодорог в Пермском крае, рассказывает губернатор в своем telegram-канале.

«Делюсь новостями с „Транспортной недели — 2022“ в Москве. С главой Федерального дорожного агентства Романом Новиковым подписали меморандум о развитии сети дорог в Пермском крае до 2027 года. Это знаковое для региона соглашение сроком на пять лет. В нем прописаны сроки и участки, которые должны быть отремонтированы», — пишет губернатор.

По словам Дмитрия Махонина, в течение пяти лет в нормативное состояние приведут 85% дорог, которые соединяют административные центры региона, ведут к туристическим объектам, промышленным предприятиям и логистическим узлам. Также будет проведен капремонт дороги «Барда — Куеда» и продолжится реконструкция таких трасс, как «Пермь — Березники» и «Кунгур — Соликамск».

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае вводили ограничение на проезд тяжелого автотранспорта, чтобы дороги не были разрушены во время плохих погодных условий. В Чернушинском районе проезд был ограничен с 17 октября по 16 ноября.