Власти Польши потребовали ответить на «пощечину» от Украины

В Польше раскритиковали назначение Мельника в замглавы МИД Украины

24 ноября 2022 в 03:45 Размер текста - 17 +

Згожельский раскритиковал назначение Мельника в МИД Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU Варшава должна ответить Киеву на назначение дипломата Андрея Мельника замглавы Министерства иностранных дел Украины. Об этом заявил вице-спикер польского Сейма Петр Згожельский. «Выдвижение Мельника на должность заместителя министра иностранных дел Украины — это […] пощечина всем полякам», — сказал он в эфире польского информационно-развлекательного телеканала TVP1. Згожельский напомнил, как Мельник приравнял действия бандеровцев во время Волынской резни (1943—1944 гг., — прим. URA.RU) к преступлениям жителей Польши. Он считает, что польские власти в этой ситуации должны официально заявить, что назначение дипломата является провокацией. При этом Згожельский отметил, что Варшава хочет вернуться к отношениям с Киевом, «основанным на правде, а не на идеологии». Ранее, 18 ноября, дипломата Мельника, который, будучи послом Украины в ФРГ, оправдывал и открыто восхвалял бандеровцев, назначили заместителей главы МИД Украины. Глава Польши Анджей Дуда назвал это «суверенным решением властей» Киева и отметил, что Варшава не высказывала каких-либо протестов на этот счет, пишет Царьград. Мельник известен во всем мире своими громкими заявлениями. Так, например, в начале октября он обматерил американского предпринимателя Илона Маска за его позицию по спецоперации. В ответ на это основатель компании SpaceX прекратил бесплатно снабжать Украину спутниковой связью Starlink. Кроме того, Мельник открыто заявлял, что немецкие политики боятся президента РФ Владимира Путина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Варшава должна ответить Киеву на назначение дипломата Андрея Мельника замглавы Министерства иностранных дел Украины. Об этом заявил вице-спикер польского Сейма Петр Згожельский. «Выдвижение Мельника на должность заместителя министра иностранных дел Украины — это […] пощечина всем полякам», — сказал он в эфире польского информационно-развлекательного телеканала TVP1. Згожельский напомнил, как Мельник приравнял действия бандеровцев во время Волынской резни (1943—1944 гг., — прим. URA.RU) к преступлениям жителей Польши. Он считает, что польские власти в этой ситуации должны официально заявить, что назначение дипломата является провокацией. При этом Згожельский отметил, что Варшава хочет вернуться к отношениям с Киевом, «основанным на правде, а не на идеологии». Ранее, 18 ноября, дипломата Мельника, который, будучи послом Украины в ФРГ, оправдывал и открыто восхвалял бандеровцев, назначили заместителей главы МИД Украины. Глава Польши Анджей Дуда назвал это «суверенным решением властей» Киева и отметил, что Варшава не высказывала каких-либо протестов на этот счет, пишет Царьград. Мельник известен во всем мире своими громкими заявлениями. Так, например, в начале октября он обматерил американского предпринимателя Илона Маска за его позицию по спецоперации. В ответ на это основатель компании SpaceX прекратил бесплатно снабжать Украину спутниковой связью Starlink. Кроме того, Мельник открыто заявлял, что немецкие политики боятся президента РФ Владимира Путина.