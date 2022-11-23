Власти Польши потребовали ответить на «пощечину» от Украины

Варшава должна ответить Киеву на назначение дипломата Андрея Мельника замглавы Министерства иностранных дел Украины. Об этом заявил вице-спикер польского Сейма Петр Згожельский.
«Выдвижение Мельника на должность заместителя министра иностранных дел Украины — это […] пощечина всем полякам», — сказал он в эфире польского информационно-развлекательного телеканала TVP1. Згожельский напомнил, как Мельник приравнял действия бандеровцев во время Волынской резни (1943—1944 гг., — прим. URA.RU) к преступлениям жителей Польши.
Он считает, что польские власти в этой ситуации должны официально заявить, что назначение дипломата является провокацией. При этом Згожельский отметил, что Варшава хочет вернуться к отношениям с Киевом, «основанным на правде, а не на идеологии».
Ранее, 18 ноября, дипломата Мельника, который, будучи послом Украины в ФРГ, оправдывал и открыто восхвалял бандеровцев, назначили заместителей главы МИД Украины. Глава Польши Анджей Дуда назвал это «суверенным решением властей» Киева и отметил, что Варшава не высказывала каких-либо протестов на этот счет, пишет Царьград.
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Варшава должна ответить Киеву на назначение дипломата Андрея Мельника замглавы Министерства иностранных дел Украины. Об этом заявил вице-спикер польского Сейма Петр Згожельский. «Выдвижение Мельника на должность заместителя министра иностранных дел Украины — это […] пощечина всем полякам», — сказал он в эфире польского информационно-развлекательного телеканала TVP1. Згожельский напомнил, как Мельник приравнял действия бандеровцев во время Волынской резни (1943—1944 гг., — прим. URA.RU) к преступлениям жителей Польши. Он считает, что польские власти в этой ситуации должны официально заявить, что назначение дипломата является провокацией. При этом Згожельский отметил, что Варшава хочет вернуться к отношениям с Киевом, «основанным на правде, а не на идеологии». Ранее, 18 ноября, дипломата Мельника, который, будучи послом Украины в ФРГ, оправдывал и открыто восхвалял бандеровцев, назначили заместителей главы МИД Украины. Глава Польши Анджей Дуда назвал это «суверенным решением властей» Киева и отметил, что Варшава не высказывала каких-либо протестов на этот счет, пишет Царьград. Мельник известен во всем мире своими громкими заявлениями. Так, например, в начале октября он обматерил американского предпринимателя Илона Маска за его позицию по спецоперации. В ответ на это основатель компании SpaceX прекратил бесплатно снабжать Украину спутниковой связью Starlink. Кроме того, Мельник открыто заявлял, что немецкие политики боятся президента РФ Владимира Путина.