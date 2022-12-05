Президент челябинского вуза получил новый пост

Александр Шестаков стал вице-президентом Ассоциации технических университетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Челябинска Александр Шестаков стал вице-президентом Ассоциации технических университетов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Заседание совета проходило на базе Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I в рамках IV Бетанкуровского международного форума „Инженерное образование — всемирное наследие“. На форуме, посвященном 30-летию создания системы университетского технического образования в России, Александр Леонидович был избран вице-президентом Ассоциации технических университетов», — говорится в сообщении.

Форум проходил с 28 ноября по 2 декабря в Петербурге. На съезде были ректоры вузов-членов ассоциации, руководители и представители промышленных предприятий, организаций и научных учреждений, органов управления, академических и общественных структур. Организаторы форума — Министерство транспорта РФ, Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ОАО «Российские железные дороги».

Научная и образовательная среда в Челябинске переживает новый виток развития. В регионе заявлено о начале строительства межуниверситетского кампуса, который возведут на общей площадке двух вузов: ЮУрГУ и Челябинского госуниверситета. Учебные заведения остаются в топе престижных рейтингов, успешно выполняя задачи объявленного в РФ Десятилетия науки и технологий.