От удара автомобиль отбросило в дерево Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 20-летняя девушка на Ford Focus врезалась в инкассаторский автомобиль КЛЕН, от удара легковушку отбросило в дерево. В результате ДТП водителя и пассажира иномарки госпитализировали, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«На улице Чапаева, 14/5 Ford Focus при повороте не перестроилась вовремя и влетела в попутно двигающийся КЛЕН. От удара легковушку отбросило в дерево, а инкассаторский автомобиль в бордюр», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 20 часов 10 декабря. В результате ДТП водитель девушка сломала кисть правой руки, а пассажира госпитализировали с ушибом мягких тканей головы. «Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть внимательными перед совершением маневров и соблюдать скоростной режим», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург на дублере Сибирского тракта инкассаторская машина насмерть сбила женщину. В настоящий момент по данному факту проводится следствие.