10 декабря 2022
09 декабря 2022

Екатеринбурженка врезалась в инкассаторскую машину и угодила в дерево. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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От удара автомобиль отбросило в дерево Фото:

В Екатеринбурге 20-летняя девушка на Ford Focus врезалась в инкассаторский автомобиль КЛЕН, от удара легковушку отбросило в дерево. В результате ДТП водителя и пассажира иномарки госпитализировали, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«На улице Чапаева, 14/5 Ford Focus при повороте не перестроилась вовремя и влетела в попутно двигающийся КЛЕН. От удара легковушку отбросило в дерево, а инкассаторский автомобиль в бордюр», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 20 часов 10 декабря. В результате ДТП водитель девушка сломала кисть правой руки, а пассажира госпитализировали с ушибом мягких тканей головы. «Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть внимательными перед совершением маневров и соблюдать скоростной режим», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург на дублере Сибирского тракта инкассаторская машина насмерть сбила женщину. В настоящий момент по данному факту проводится следствие.

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В Екатеринбурге 20-летняя девушка на Ford Focus врезалась в инкассаторский автомобиль КЛЕН, от удара легковушку отбросило в дерево. В результате ДТП водителя и пассажира иномарки госпитализировали, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «На улице Чапаева, 14/5 Ford Focus при повороте не перестроилась вовремя и влетела в попутно двигающийся КЛЕН. От удара легковушку отбросило в дерево, а инкассаторский автомобиль в бордюр», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 20 часов 10 декабря. В результате ДТП водитель девушка сломала кисть правой руки, а пассажира госпитализировали с ушибом мягких тканей головы. «Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть внимательными перед совершением маневров и соблюдать скоростной режим», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург на дублере Сибирского тракта инкассаторская машина насмерть сбила женщину. В настоящий момент по данному факту проводится следствие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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