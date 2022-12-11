Челябинский бомж убил пенсионера из-за ссоры возле мусорки

12 декабря 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Бездомный забил пожилого человека насмерть его же металлической тростью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сатке (Челябинская область) мужчина без определенного места жительства убил пенсионера, поссорившись с ним возле мусорных баков. Об этом URA.RU сообщили 12 декабря в пресс-службе областной прокуратуры. «В Сатке в августе 2022 года 54-летний бездомный, находясь у мусорных баков, в ходе конфликта нанес незнакомому 64-летнему жителю несколько ударов кулаками в голову. Пенсионер упал на землю и обронил из рук металлическую трость», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Бомж поднял трость и нанес ей и ногами множество ударов по голове своему оппоненту. Смерть потерпевшего наступила в больнице от полученной травм. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

В Сатке (Челябинская область) мужчина без определенного места жительства убил пенсионера, поссорившись с ним возле мусорных баков. Об этом URA.RU сообщили 12 декабря в пресс-службе областной прокуратуры. «В Сатке в августе 2022 года 54-летний бездомный, находясь у мусорных баков, в ходе конфликта нанес незнакомому 64-летнему жителю несколько ударов кулаками в голову. Пенсионер упал на землю и обронил из рук металлическую трость», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Бомж поднял трость и нанес ей и ногами множество ударов по голове своему оппоненту. Смерть потерпевшего наступила в больнице от полученной травм. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).