14 декабря 2022

Уход западных брендов ударил по екатеринбургским ТЦ

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Закрытые магазины в ТЦ. Екатеринбург, трц, тц, тц гринвич, иль де ботэ, закрытый бутик
Больше всего от ухода пострадали крупные ТЦ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Торговые центры Екатеринбурга столкнулись с ростом количества пустующих площадей, после ухода с российского рынка некоторых иностранных брендов. В частности, по словам президента Уральской палаты недвижимости (УПН) Валерии Козловой, в настоящее время, в крупнейших ТЦ столицы Среднего Урала не заполнены от 7% до 18% свободны мест.

Согласно представленной Козловой статистике, наиболее сильно от ухода брендов пострадали торговые центры «Гринвич», «Мега» и «Веер Молл». В меньшей степени с такой проблемой столкнулись «Глобус», «Фан-Фан» и «Радуга Парк».

Президент УПН также отметила, что на данный момент 37,5% всех зарубежных арендаторов в России приостановили свою деятельность. Еще 34,4% полностью прекратили всю деятельность в стране, еще 28,1% — от всех иностранных брендов проводят реструктуризацию.

После начала спецоперации на Украине, Россию покинули многие иностранные бренды. С ними начали судиться торговые центры, требующие взыскать с брендов штрафы за приостановку работы их российских представительств, а также задолженности по заработной плате сотрудников. Участники рынка на фоне ухода брендов предрекают банкротство половине всех российских ТЦ.

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Торговые центры Екатеринбурга столкнулись с ростом количества пустующих площадей, после ухода с российского рынка некоторых иностранных брендов. В частности, по словам президента Уральской палаты недвижимости (УПН) Валерии Козловой, в настоящее время, в крупнейших ТЦ столицы Среднего Урала не заполнены от 7% до 18% свободны мест. Согласно представленной Козловой статистике, наиболее сильно от ухода брендов пострадали торговые центры «Гринвич», «Мега» и «Веер Молл». В меньшей степени с такой проблемой столкнулись «Глобус», «Фан-Фан» и «Радуга Парк». Президент УПН также отметила, что на данный момент 37,5% всех зарубежных арендаторов в России приостановили свою деятельность. Еще 34,4% полностью прекратили всю деятельность в стране, еще 28,1% — от всех иностранных брендов проводят реструктуризацию. После начала спецоперации на Украине, Россию покинули многие иностранные бренды. С ними начали судиться торговые центры, требующие взыскать с брендов штрафы за приостановку работы их российских представительств, а также задолженности по заработной плате сотрудников. Участники рынка на фоне ухода брендов предрекают банкротство половине всех российских ТЦ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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