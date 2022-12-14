Уход западных брендов ударил по екатеринбургским ТЦ

15 декабря 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

Больше всего от ухода пострадали крупные ТЦ Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Торговые центры Екатеринбурга столкнулись с ростом количества пустующих площадей, после ухода с российского рынка некоторых иностранных брендов. В частности, по словам президента Уральской палаты недвижимости (УПН) Валерии Козловой, в настоящее время, в крупнейших ТЦ столицы Среднего Урала не заполнены от 7% до 18% свободны мест. Согласно представленной Козловой статистике, наиболее сильно от ухода брендов пострадали торговые центры «Гринвич», «Мега» и «Веер Молл». В меньшей степени с такой проблемой столкнулись «Глобус», «Фан-Фан» и «Радуга Парк». Президент УПН также отметила, что на данный момент 37,5% всех зарубежных арендаторов в России приостановили свою деятельность. Еще 34,4% полностью прекратили всю деятельность в стране, еще 28,1% — от всех иностранных брендов проводят реструктуризацию. После начала спецоперации на Украине, Россию покинули многие иностранные бренды. С ними начали судиться торговые центры, требующие взыскать с брендов штрафы за приостановку работы их российских представительств, а также задолженности по заработной плате сотрудников. Участники рынка на фоне ухода брендов предрекают банкротство половине всех российских ТЦ.

Торговые центры Екатеринбурга столкнулись с ростом количества пустующих площадей, после ухода с российского рынка некоторых иностранных брендов. В частности, по словам президента Уральской палаты недвижимости (УПН) Валерии Козловой, в настоящее время, в крупнейших ТЦ столицы Среднего Урала не заполнены от 7% до 18% свободны мест. Согласно представленной Козловой статистике, наиболее сильно от ухода брендов пострадали торговые центры «Гринвич», «Мега» и «Веер Молл». В меньшей степени с такой проблемой столкнулись «Глобус», «Фан-Фан» и «Радуга Парк». Президент УПН также отметила, что на данный момент 37,5% всех зарубежных арендаторов в России приостановили свою деятельность. Еще 34,4% полностью прекратили всю деятельность в стране, еще 28,1% — от всех иностранных брендов проводят реструктуризацию. После начала спецоперации на Украине, Россию покинули многие иностранные бренды. С ними начали судиться торговые центры, требующие взыскать с брендов штрафы за приостановку работы их российских представительств, а также задолженности по заработной плате сотрудников. Участники рынка на фоне ухода брендов предрекают банкротство половине всех российских ТЦ.