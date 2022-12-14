14 декабря 2022

В Челябинскую область к выходным придут потепление и снег. Скрин

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В субботу в Челябинской области потеплеет до -3 градусов Фото:

До минус 3 градусов потеплеет в Челябинской области к субботе, 16 декабря. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре.

«Еще 15 и 16 декабря в Челябинской области термометры днем будут показывать до минус 17-18 градусов. Но в субботу, 16 декабря, днем потеплеет до минус 3-8 градусов. Ночные морозы, достигающие минус 29 градусов, сменятся обычными для декабря показателями — от 12 до 19 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

При этом в ночь перед выходным, по прогнозу, начнет идти снег. Он продолжится и днем субботы. Порывы южного ветра будут достигать 8 метров в секунду.

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До минус 3 градусов потеплеет в Челябинской области к субботе, 16 декабря. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре. «Еще 15 и 16 декабря в Челябинской области термометры днем будут показывать до минус 17-18 градусов. Но в субботу, 16 декабря, днем потеплеет до минус 3-8 градусов. Ночные морозы, достигающие минус 29 градусов, сменятся обычными для декабря показателями — от 12 до 19 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. При этом в ночь перед выходным, по прогнозу, начнет идти снег. Он продолжится и днем субботы. Порывы южного ветра будут достигать 8 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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