В Челябинскую область к выходным придут потепление и снег. Скрин

15 декабря 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

В субботу в Челябинской области потеплеет до -3 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU До минус 3 градусов потеплеет в Челябинской области к субботе, 16 декабря. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре. «Еще 15 и 16 декабря в Челябинской области термометры днем будут показывать до минус 17-18 градусов. Но в субботу, 16 декабря, днем потеплеет до минус 3-8 градусов. Ночные морозы, достигающие минус 29 градусов, сменятся обычными для декабря показателями — от 12 до 19 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. При этом в ночь перед выходным, по прогнозу, начнет идти снег. Он продолжится и днем субботы. Порывы южного ветра будут достигать 8 метров в секунду. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

До минус 3 градусов потеплеет в Челябинской области к субботе, 16 декабря. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре. «Еще 15 и 16 декабря в Челябинской области термометры днем будут показывать до минус 17-18 градусов. Но в субботу, 16 декабря, днем потеплеет до минус 3-8 градусов. Ночные морозы, достигающие минус 29 градусов, сменятся обычными для декабря показателями — от 12 до 19 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. При этом в ночь перед выходным, по прогнозу, начнет идти снег. Он продолжится и днем субботы. Порывы южного ветра будут достигать 8 метров в секунду.