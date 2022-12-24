24 декабря 2022
23 декабря 2022

Свердловчанин нашел необычный талисман военных на фронте. Видео

Свердловский военкор: львенок Киара стал талисманом военных на фронте
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, военные сборы, мобилизация, резервисты, мобилизованные, армия россии
Военные из группировки «Эспаньола» забрали себе львенка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Талисманом подразделения Espanola (одно из ведущих подразделений, состоящее только из футбольных фанатов, которые объединились в Донбассе против украинских военных — прим. ред.) стал львенок Киара. Об этом в своем telegram-канале сообщил военный корреспондент из Екатеринбурга Андрей Гусельников.

«Побывал на днях в гостях у самого необычного подразделения, воющего в ДНР — „Эспаньола“. Так вот, их талисманом является львенок Киара», — говорится в сообщении telegram-канала «Расследования и портреты».

Бойцы забрали львенка в Мариуполе, потому что в зоопарке, в котором находилось животное, были проблемы с кормлением. «Мы гуляем с Киа, кормим мясом», — рассказал лидер группировки Станислав Орлов, более известный под позывным «Испанец», журналисту.

Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.

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Талисманом подразделения Espanola (одно из ведущих подразделений, состоящее только из футбольных фанатов, которые объединились в Донбассе против украинских военных — прим. ред.) стал львенок Киара. Об этом в своем telegram-канале сообщил военный корреспондент из Екатеринбурга Андрей Гусельников. «Побывал на днях в гостях у самого необычного подразделения, воющего в ДНР — „Эспаньола“. Так вот, их талисманом является львенок Киара», — говорится в сообщении telegram-канала «Расследования и портреты». Бойцы забрали львенка в Мариуполе, потому что в зоопарке, в котором находилось животное, были проблемы с кормлением. «Мы гуляем с Киа, кормим мясом», — рассказал лидер группировки Станислав Орлов, более известный под позывным «Испанец», журналисту. Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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