Талисманом подразделения Espanola (одно из ведущих подразделений, состоящее только из футбольных фанатов, которые объединились в Донбассе против украинских военных — прим. ред.) стал львенок Киара. Об этом в своем telegram-канале сообщил военный корреспондент из Екатеринбурга Андрей Гусельников.
«Побывал на днях в гостях у самого необычного подразделения, воющего в ДНР — „Эспаньола“. Так вот, их талисманом является львенок Киара», — говорится в сообщении telegram-канала «Расследования и портреты».
Бойцы забрали львенка в Мариуполе, потому что в зоопарке, в котором находилось животное, были проблемы с кормлением. «Мы гуляем с Киа, кормим мясом», — рассказал лидер группировки Станислав Орлов, более известный под позывным «Испанец», журналисту.
Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.
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