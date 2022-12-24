Свердловчанин нашел необычный талисман военных на фронте. Видео

Свердловский военкор: львенок Киара стал талисманом военных на фронте

25 декабря 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Военные из группировки «Эспаньола» забрали себе львенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Талисманом подразделения Espanola (одно из ведущих подразделений, состоящее только из футбольных фанатов, которые объединились в Донбассе против украинских военных — прим. ред.) стал львенок Киара. Об этом в своем telegram-канале сообщил военный корреспондент из Екатеринбурга Андрей Гусельников. «Побывал на днях в гостях у самого необычного подразделения, воющего в ДНР — „Эспаньола“. Так вот, их талисманом является львенок Киара», — говорится в сообщении telegram-канала «Расследования и портреты». Бойцы забрали львенка в Мариуполе, потому что в зоопарке, в котором находилось животное, были проблемы с кормлением. «Мы гуляем с Киа, кормим мясом», — рассказал лидер группировки Станислав Орлов, более известный под позывным «Испанец», журналисту. Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.

Талисманом подразделения Espanola (одно из ведущих подразделений, состоящее только из футбольных фанатов, которые объединились в Донбассе против украинских военных — прим. ред.) стал львенок Киара. Об этом в своем telegram-канале сообщил военный корреспондент из Екатеринбурга Андрей Гусельников. «Побывал на днях в гостях у самого необычного подразделения, воющего в ДНР — „Эспаньола“. Так вот, их талисманом является львенок Киара», — говорится в сообщении telegram-канала «Расследования и портреты». Бойцы забрали львенка в Мариуполе, потому что в зоопарке, в котором находилось животное, были проблемы с кормлением. «Мы гуляем с Киа, кормим мясом», — рассказал лидер группировки Станислав Орлов, более известный под позывным «Испанец», журналисту. Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.