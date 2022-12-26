Полпред Якушев исполнил красивую мечту уральского мальчика. Фото

Ребенок из Екатеринбурга побывал в роли пилота перед Новым годом

26 декабря 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

В этом году Владимир Якушев взялся исполнить желания 11 маленьких жителей УрФО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев сделал подарок 11-летнему уральцу Ростиславу Бедрину, мечтающему стать летчиком. При помощи полпреда мальчик оказался за штурвалом самолета Airbus и получил урок от настоящих пилотов-профессионалов. Свидетелем исполнения новогоднего желания стал корреспондент URA.RU. Традиционно накануне 31 декабря полпред Якушев исполняет мечты юных жителей УрФО — как и многие политики, он участвует в акции «Елка желаний», которую пять лет назад запустил президент РФ Владимир Путин. В этот раз Якушев решил осуществить мечты сразу 11 уральцев. Например, загаданное уже сбылось у двух маленьких свердловчан — благодаря полпреду они встретились с хоккеистами клуба «Автомобилист». Одним из счастливчиков стал и Ростислав Бедрин. По словам его мамы Елены, мальчик с самого детства мечтает о небе, но в самолете никогда не бывал — папа Владимир боится летать. По просьбе Якушева «Уральские авиалинии» и аэропорт Кольцово пригласили Ростислава и его большую семью — родителей, двух братьев и сестру — в ангар авиакомпании, где в этот момент были припаркованы несколько лайнеров. Бедриным рассказали об устройстве двигателей, дали заглянуть в грузовой отсек и поведали об устройстве шасси. Главным сюрпризом стала экскурсия в кабину Airbus, где Ростислав впервые взялся за настоящий штурвал, пока счастливая семья наблюдала. «Мечта у человека сбывается!» — сияла Елена Бедрина. А уже в другом здании мальчик смог ощутить себя истинным пилотом — в учебном центре «Уральских авиалиний» парня пустили на профессиональный авиатренажер. Под присмотром летчика-профи Ростислав сам совершил взлет и посадку в аэропорту Зальцбурга (пусть и виртуальном). «Лучше вас летает!» — обращался наставник мальчика к наблюдавшим пилотам. «Будем учиться!» — обещали те. «Спасибо Владимиру Владимировичу Якушеву, что все это организовал. Всем огромное спасибо, кто сделал эту большую работу для моего ребенка. Потому что ребенок счастлив — это ни за какие деньги не купишь. Я думаю, что сейчас он точно станет пилотом. По крайней мере, он пообещал мне», — делилась Елена Бедрина. Елена Бедрина призналась, что Ростислав с первого класса мечтает стать пилотом, но к своим 11 годам так ни разу не побывал в настоящем самолете. Помогла «Елка желаний» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ростислав в компании своих родителей, двух братьев и маленькой сестры изучал устройство лайнеров. И мог заглянуть даже туда, куда заглядывают не все специалисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Старший инструктор учебного центра Юрий Попов показал Бедриным, как выглядит самолетный двигатель,… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU …а Ростиславу даже дали попозировать внутри Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В кабине пилота мальчик с интересом узнавал, за что в самолете отвечает каждая крошечная кнопка или рычажок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Колеса тяжелые, больше 100 кг», — объяснял Юрий Павлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Но главным событием стала первая тренировка Ростислава в роли пилота. В неидеальных условиях виртуального неба ему удалось мастерски поднять и посадить лайнер — обзавидовались даже профессионалы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Это красивая ситуация, красивое желание, красивая площадка. Здорово, что мечты сбываются. Совершенно точно мы сделаем все, чтобы мечты детей сбывались», — делился эмоциями заместитель полпреда Борис Кириллов, подменивший Якушева в его сложном графике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев сделал подарок 11-летнему уральцу Ростиславу Бедрину, мечтающему стать летчиком. При помощи полпреда мальчик оказался за штурвалом самолета Airbus и получил урок от настоящих пилотов-профессионалов. Свидетелем исполнения новогоднего желания стал корреспондент URA.RU. Традиционно накануне 31 декабря полпред Якушев исполняет мечты юных жителей УрФО — как и многие политики, он участвует в акции «Елка желаний», которую пять лет назад запустил президент РФ Владимир Путин. В этот раз Якушев решил осуществить мечты сразу 11 уральцев. Например, загаданное уже сбылось у двух маленьких свердловчан — благодаря полпреду они встретились с хоккеистами клуба «Автомобилист». Одним из счастливчиков стал и Ростислав Бедрин. По словам его мамы Елены, мальчик с самого детства мечтает о небе, но в самолете никогда не бывал — папа Владимир боится летать. По просьбе Якушева «Уральские авиалинии» и аэропорт Кольцово пригласили Ростислава и его большую семью — родителей, двух братьев и сестру — в ангар авиакомпании, где в этот момент были припаркованы несколько лайнеров. Бедриным рассказали об устройстве двигателей, дали заглянуть в грузовой отсек и поведали об устройстве шасси. Главным сюрпризом стала экскурсия в кабину Airbus, где Ростислав впервые взялся за настоящий штурвал, пока счастливая семья наблюдала. «Мечта у человека сбывается!» — сияла Елена Бедрина. А уже в другом здании мальчик смог ощутить себя истинным пилотом — в учебном центре «Уральских авиалиний» парня пустили на профессиональный авиатренажер. Под присмотром летчика-профи Ростислав сам совершил взлет и посадку в аэропорту Зальцбурга (пусть и виртуальном). «Лучше вас летает!» — обращался наставник мальчика к наблюдавшим пилотам. «Будем учиться!» — обещали те. «Спасибо Владимиру Владимировичу Якушеву, что все это организовал. Всем огромное спасибо, кто сделал эту большую работу для моего ребенка. Потому что ребенок счастлив — это ни за какие деньги не купишь. Я думаю, что сейчас он точно станет пилотом. По крайней мере, он пообещал мне», — делилась Елена Бедрина.