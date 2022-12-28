В Пермском крае будут строить завод по производству биотоплива

29 декабря 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Топливные брикеты будут производить из древесных отходов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Красновишерске (Пермский край) компания «Вишерабиотопливо» запустит новое производство экологичных топливных брикетов. Размер инвестиций в предприятие составит около 25 миллионов рублей. Проект сегодня презентовали на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. «Сырьем для производства брикетов служат не используемые ранее отходы лесопиления и обработки — опил, горбыль, тонкомер, вершинник. Их вторичная переработка позволит решить экологические проблемы, связанные в том числе с их захоронением на полигонах», — сообщила на презентации генеральный директор ООО «Вишерабиотопливо» Валентина Борщева. На совете проекту был присвоен статус приоритетного. Это означает, что предприятию будет предоставлен земельный участок в два гектара в аренду без торгов. Компания, в свою очередь, обязуется заключить соглашение с Уральским промышленным техникумом Красновишерска, студенты которого будут проходить на предприятии производственную практику.

В Красновишерске (Пермский край) компания «Вишерабиотопливо» запустит новое производство экологичных топливных брикетов. Размер инвестиций в предприятие составит около 25 миллионов рублей. Проект сегодня презентовали на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. «Сырьем для производства брикетов служат не используемые ранее отходы лесопиления и обработки — опил, горбыль, тонкомер, вершинник. Их вторичная переработка позволит решить экологические проблемы, связанные в том числе с их захоронением на полигонах», — сообщила на презентации генеральный директор ООО «Вишерабиотопливо» Валентина Борщева. На совете проекту был присвоен статус приоритетного. Это означает, что предприятию будет предоставлен земельный участок в два гектара в аренду без торгов. Компания, в свою очередь, обязуется заключить соглашение с Уральским промышленным техникумом Красновишерска, студенты которого будут проходить на предприятии производственную практику.