Разведка Украины сделала громкое заявление о ходе конфликта

Глава разведки Украины: конфликт зашел в тупик
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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, военный, военнослужащие, армия россии, полигон еланский, подготовка военных, подготовка солдат
Стороны конфликта зашли в тупик, заявил Кирилл Буданов Фото:

Ситуация в конфликте на Украине зашла в тупик. Ни одна из сторон не может достигать серьезных результатов. Об этом в интервью BBC заявил глава разведки Украины Кирилл Буданов.

«Ситуация просто застопорилась и не двигается. Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже», — сказал Буданов.

Украина «с нетерпением» ждет поставок новых западных вооружений, отметил Буданов. Также Украина ждет от властей России дальнейших шагов по увеличению численности войск, вовлеченных в СВО.

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Ситуация в конфликте на Украине зашла в тупик. Ни одна из сторон не может достигать серьезных результатов. Об этом в интервью BBC заявил глава разведки Украины Кирилл Буданов. «Ситуация просто застопорилась и не двигается. Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже», — сказал Буданов. Украина «с нетерпением» ждет поставок новых западных вооружений, отметил Буданов. Также Украина ждет от властей России дальнейших шагов по увеличению численности войск, вовлеченных в СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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