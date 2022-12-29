Разведка Украины сделала громкое заявление о ходе конфликта

Стороны конфликта зашли в тупик, заявил Кирилл Буданов
Ситуация в конфликте на Украине зашла в тупик. Ни одна из сторон не может достигать серьезных результатов. Об этом в интервью BBC заявил глава разведки Украины Кирилл Буданов.
«Ситуация просто застопорилась и не двигается. Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже», — сказал Буданов.
Украина «с нетерпением» ждет поставок новых западных вооружений, отметил Буданов. Также Украина ждет от властей России дальнейших шагов по увеличению численности войск, вовлеченных в СВО.
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