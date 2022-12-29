Разведка Украины сделала громкое заявление о ходе конфликта

Глава разведки Украины: конфликт зашел в тупик

29 декабря 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Стороны конфликта зашли в тупик, заявил Кирилл Буданов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ситуация в конфликте на Украине зашла в тупик. Ни одна из сторон не может достигать серьезных результатов. Об этом в интервью BBC заявил глава разведки Украины Кирилл Буданов. «Ситуация просто застопорилась и не двигается. Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже», — сказал Буданов. Украина «с нетерпением» ждет поставок новых западных вооружений, отметил Буданов. Также Украина ждет от властей России дальнейших шагов по увеличению численности войск, вовлеченных в СВО.

Ситуация в конфликте на Украине зашла в тупик. Ни одна из сторон не может достигать серьезных результатов. Об этом в интервью BBC заявил глава разведки Украины Кирилл Буданов. «Ситуация просто застопорилась и не двигается. Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже», — сказал Буданов. Украина «с нетерпением» ждет поставок новых западных вооружений, отметил Буданов. Также Украина ждет от властей России дальнейших шагов по увеличению численности войск, вовлеченных в СВО.