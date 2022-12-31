На месте работаю сотрудники МЧС, полиции и районной администрации, сообщил Александр Шевченко
На окраине рабочего поселка Линево в Волгоградской области упали обломки неизвестного летательного аппарата. Об этом сообщает telegram-канал «Новости Волгограда».
«Согласно оперативной информации экстренных служб Жирновского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, от падения пострадало 2 жилых дома, в результате падения никто не пострадал», — прокомментировал ситуацию глава Жирновского района Александр Шевченко
Шевченко уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы и полиция. Также на месте работают представители районной администрации.
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