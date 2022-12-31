В Волгоградской области упали обломки неизвестного летательного аппарата. Видео

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
На месте работаю сотрудники МЧС, полиции и районной администрации, сообщил Александр Шевченко Фото:

На окраине рабочего поселка Линево в Волгоградской области упали обломки неизвестного летательного аппарата. Об этом сообщает telegram-канал «Новости Волгограда».

«Согласно оперативной информации экстренных служб Жирновского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, от падения пострадало 2 жилых дома, в результате падения никто не пострадал», — прокомментировал ситуацию глава Жирновского района Александр Шевченко агентству.

Шевченко уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы и полиция. Также на месте работают представители районной администрации.

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На окраине рабочего поселка Линево в Волгоградской области упали обломки неизвестного летательного аппарата. Об этом сообщает telegram-канал «Новости Волгограда». «Согласно оперативной информации экстренных служб Жирновского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, от падения пострадало 2 жилых дома, в результате падения никто не пострадал», — прокомментировал ситуацию глава Жирновского района Александр Шевченко агентству. Шевченко уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы и полиция. Также на месте работают представители районной администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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