Лукашенко назвал Парад Победы в Москве лучшим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший на Красной площади в Москве, самым сильным и лучшим из всех российских парадов, которые он видел. Об этом он рассказал журналистам.
«Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал — зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад», — передает «БелТА» слова Лукашенко.
Белорусский лидер также прокомментировал обсуждения относительно количества военной техники, отметив, что часть техники не была представлена из-за военного времени. Лукашенко пояснил, что после участия в московском параде он вернется в Минск, где вечером состоится белорусский военный парад. Глава Белоруссии подчеркнул, что время проведения мероприятия в Минске специально было выбрано на вечер, чтобы он мог присутствовать на обеих церемониях. На параде в Москве Александр Лукашенко присутствовал вместе со своим сыном Николаем.
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