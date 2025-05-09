Лукашенко назвал Парад Победы в Москве лучшим

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Лукашенко назвал московский парад в честь 80-летия Победы лучшим
Лукашенко назвал московский парад в честь 80-летия Победы лучшим Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший на Красной площади в Москве, самым сильным и лучшим из всех российских парадов, которые он видел. Об этом он рассказал журналистам.

«Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал — зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад», — передает «БелТА» слова Лукашенко.

Белорусский лидер также прокомментировал обсуждения относительно количества военной техники, отметив, что часть техники не была представлена из-за военного времени. Лукашенко пояснил, что после участия в московском параде он вернется в Минск, где вечером состоится белорусский военный парад. Глава Белоруссии подчеркнул, что время проведения мероприятия в Минске специально было выбрано на вечер, чтобы он мог присутствовать на обеих церемониях. На параде в Москве Александр Лукашенко присутствовал вместе со своим сыном Николаем.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший на Красной площади в Москве, самым сильным и лучшим из всех российских парадов, которые он видел. Об этом он рассказал журналистам. «Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал — зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад», — передает «БелТА» слова Лукашенко. Белорусский лидер также прокомментировал обсуждения относительно количества военной техники, отметив, что часть техники не была представлена из-за военного времени. Лукашенко пояснил, что после участия в московском параде он вернется в Минск, где вечером состоится белорусский военный парад. Глава Белоруссии подчеркнул, что время проведения мероприятия в Минске специально было выбрано на вечер, чтобы он мог присутствовать на обеих церемониях. На параде в Москве Александр Лукашенко присутствовал вместе со своим сыном Николаем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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