Челябинский депутат-фронтовик призвал Минобороны РФ проработать механизмы защиты бойцов

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который в настоящее время находится на фронте, призвал Минобороны РФ принять меры по защите бойцов на фронте и в тылу после обстрела ПТУ в Макеевке. Для этого депутат предложил проработать дополнительные механизмы и регламенты и ввести ответственность за их неисполнение.
«Минобороны необходимо проработать дополнительные механизмы защиты и регламенты размещения военнослужащих во время проведения спецоперации на линии соприкосновения и в тылу. И не только прорабатывать в связи с постоянно обновляющимися разведданными, но и добиваться их исполнения под личную ответственность командиров», — написал Голиков в своем telegram-канале.
По мнению парламентария, сегодняшние реалии таковы, что сосредоточение большого количества личного состава в одном месте, равняется преступлению. Это несоразмерно задачам мобилизации и планам по освобождению новых субъектов России. Голиков предложил размещать бойцов в подвалах, землянках или шахтах.
В новогоднюю ночь ВСУ обстреляли ПТУ в Макеевке, где располагались российские военнослужащие. В результате массированного удара погибло свыше полусотни военных. Многие до сих пор считаются пропавшими без вести. В Минобороны РФ объяснили, что противник начал обстрел здания зафиксировав там большой сигнал от мобильных устройств.
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Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который в настоящее время находится на фронте, призвал Минобороны РФ принять меры по защите бойцов на фронте и в тылу после обстрела ПТУ в Макеевке. Для этого депутат предложил проработать дополнительные механизмы и регламенты и ввести ответственность за их неисполнение. «Минобороны необходимо проработать дополнительные механизмы защиты и регламенты размещения военнослужащих во время проведения спецоперации на линии соприкосновения и в тылу. И не только прорабатывать в связи с постоянно обновляющимися разведданными, но и добиваться их исполнения под личную ответственность командиров», — написал Голиков в своем telegram-канале. По мнению парламентария, сегодняшние реалии таковы, что сосредоточение большого количества личного состава в одном месте, равняется преступлению. Это несоразмерно задачам мобилизации и планам по освобождению новых субъектов России. Голиков предложил размещать бойцов в подвалах, землянках или шахтах. В новогоднюю ночь ВСУ обстреляли ПТУ в Макеевке, где располагались российские военнослужащие. В результате массированного удара погибло свыше полусотни военных. Многие до сих пор считаются пропавшими без вести. В Минобороны РФ объяснили, что противник начал обстрел здания зафиксировав там большой сигнал от мобильных устройств. Голиков отправился на фронт в рамках частичной мобилизации в начале октября 2022 года. Пройдя курс подготовки, он выехал на передовую. В составе батальона «Апостол» под командованием Юрия «Ангела» Гагарина депутат участвовал в нескольких штурмах.