04 января 2023

«Ласточка» из Нижнего Тагила приехала в Екатеринбург с опозданием на 2 часа

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод «Уральские локомотивы». Екатеринбург, ласточка, пассажир, медицинская маска, защитная маска, ржд, маска на лицо, поезд, пассажир в маске, противоэпидемические меры
Электропоезд сообщением Нижний Тагил — Екатеринбург сломался в пути Фото:

Пассажиры электропоезда «Ласточка», выехавшего из Нижнего Тагила в Екатеринбург утром 5 января, не смогли вовремя попасть в уральскую столицу — поезд сломался в пути. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«„Ласточка“, которая выехала из Нижнего Тагила в Екатеринбург в 7:00, сломалась. Люди пересели на автобус», — рассказал собеседник.

В пресс-службе Свердловской пригородной компании подтвердили информацию о задержке рейса. «Пригородный поезд „Ласточка“ №7062 сообщением Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский по техническим причинам был задержан в пути следования и прибыл в Екатеринбург с задержкой на 2 часа 10 минут. Пассажирам, имеющим билеты на рейсы с вылетом из аэропорта Кольцово, были предложены альтернативные способы доставки за счет компании», — отметили в СПК и принесли извинения за неудобства.

Ранее URA.RU сообщало, что пассажиры рельсового автобуса «Орлан» по маршруту Челябинск — Екатеринбург пожаловались на давку. По факту инцидента прокуратура начала проверку.

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Пассажиры электропоезда «Ласточка», выехавшего из Нижнего Тагила в Екатеринбург утром 5 января, не смогли вовремя попасть в уральскую столицу — поезд сломался в пути. Об этом URA.RU сообщил читатель. «„Ласточка“, которая выехала из Нижнего Тагила в Екатеринбург в 7:00, сломалась. Люди пересели на автобус», — рассказал собеседник. В пресс-службе Свердловской пригородной компании подтвердили информацию о задержке рейса. «Пригородный поезд „Ласточка“ №7062 сообщением Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский по техническим причинам был задержан в пути следования и прибыл в Екатеринбург с задержкой на 2 часа 10 минут. Пассажирам, имеющим билеты на рейсы с вылетом из аэропорта Кольцово, были предложены альтернативные способы доставки за счет компании», — отметили в СПК и принесли извинения за неудобства. Ранее URA.RU сообщало, что пассажиры рельсового автобуса «Орлан» по маршруту Челябинск — Екатеринбург пожаловались на давку. По факту инцидента прокуратура начала проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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