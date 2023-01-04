«Ласточка» из Нижнего Тагила приехала в Екатеринбург с опозданием на 2 часа

Пассажиры электропоезда «Ласточка», выехавшего из Нижнего Тагила в Екатеринбург утром 5 января, не смогли вовремя попасть в уральскую столицу — поезд сломался в пути. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«„Ласточка“, которая выехала из Нижнего Тагила в Екатеринбург в 7:00, сломалась. Люди пересели на автобус», — рассказал собеседник.
В пресс-службе Свердловской пригородной компании подтвердили информацию о задержке рейса. «Пригородный поезд „Ласточка“ №7062 сообщением Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский по техническим причинам был задержан в пути следования и прибыл в Екатеринбург с задержкой на 2 часа 10 минут. Пассажирам, имеющим билеты на рейсы с вылетом из аэропорта Кольцово, были предложены альтернативные способы доставки за счет компании», — отметили в СПК и принесли извинения за неудобства.
Ранее URA.RU сообщало, что пассажиры рельсового автобуса «Орлан» по маршруту Челябинск — Екатеринбург пожаловались на давку. По факту инцидента прокуратура начала проверку.
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