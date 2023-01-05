Зеленский увидел подвох в предложении РФ о перемирии

Киев отказывается от предложения президента России Владимира Путина ввести режим прекращения огня на рождественские праздники. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Вооруженные силы РФ «под предлогом» перемирия якобы готовятся к новым наступательным действиям.
«Россия под предлогом тишины в зоне боевых действий на Украине пытается скрыть новые шаги „агрессии“», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram. Таким образом, Киев дал отказ на предложение о временном перемирии на Рождество. «Лучшим» способом прекратить огонь Зеленский назвал «вывод российских войск» с территории Украины.
С 12.00 6 января до 24.00 7 января по всей линии фронта на Украине вводится режим прекращения огня Соответствующий приказ президент России Владимир Путин дал министру обороны Сергею Шойгу. Как указывал врио главы ДНР Денис Пушилин, решение главы государства имеет отношение только к православным людям, испытывающим потребность в посещении церкви в этот день.
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Киев отказывается от предложения президента России Владимира Путина ввести режим прекращения огня на рождественские праздники. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Вооруженные силы РФ «под предлогом» перемирия якобы готовятся к новым наступательным действиям. «Россия под предлогом тишины в зоне боевых действий на Украине пытается скрыть новые шаги „агрессии“», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram. Таким образом, Киев дал отказ на предложение о временном перемирии на Рождество. «Лучшим» способом прекратить огонь Зеленский назвал «вывод российских войск» с территории Украины. С 12.00 6 января до 24.00 7 января по всей линии фронта на Украине вводится режим прекращения огня Соответствующий приказ президент России Владимир Путин дал министру обороны Сергею Шойгу. Как указывал врио главы ДНР Денис Пушилин, решение главы государства имеет отношение только к православным людям, испытывающим потребность в посещении церкви в этот день.