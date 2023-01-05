Пушилин: речи о рождественском перемирии быть не может

05 января 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Пушилин назвал невозможным перемирие с киевской властью Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение президента России Владимира Путина о прекращении огня на Рождество имеет отношение только к православным людям, испытывающим потребность в посещении церкви в этот день. Поскольку представителей власти Украины нельзя причислить к православным людям, то и ни о каком перемирии речи быть не может. Об этом заявил врио главы Донецкой народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Ни о каком перемирии и речи быть не может! Решение нашего Президента как человека православного относится как раз к православным людям, которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова. Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными», — рассказал Пушилин в своем telegram-канале . Он также уточнил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) будут отражать атаки ВСУ и не позволят им безнаказанных провокаций. Ранее URA.RU писало о том, что Владимир Путин призвал Киев приостановить боевые действия на время рождественских праздников. Совбез Украины, в свою очередь, отказался от прекращения огня, заявив, что ВСУ будут «грызть» российских солдат.

Решение президента России Владимира Путина о прекращении огня на Рождество имеет отношение только к православным людям, испытывающим потребность в посещении церкви в этот день. Поскольку представителей власти Украины нельзя причислить к православным людям, то и ни о каком перемирии речи быть не может. Об этом заявил врио главы Донецкой народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Ни о каком перемирии и речи быть не может! Решение нашего Президента как человека православного относится как раз к православным людям, которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова. Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными», — рассказал Пушилин в своем telegram-канале. Он также уточнил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) будут отражать атаки ВСУ и не позволят им безнаказанных провокаций. Ранее URA.RU писало о том, что Владимир Путин призвал Киев приостановить боевые действия на время рождественских праздников. Совбез Украины, в свою очередь, отказался от прекращения огня, заявив, что ВСУ будут «грызть» российских солдат.