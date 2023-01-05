05 января 2023

Япония воспользуется председательством в G7, чтобы навредить России

Генсек кабмина Японии: Токио предложит на G7 санкции против России и поддержит Украину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к ИННОПРОМ-2017. Екатеринбург, флаг россии, флаг японии, иннопром2017
Япония будет продвигать санкции против России, отметил Хирокадзу Мацуно Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

На саммите G7 в Хиросиме Япония будет продвигать санкции против России и предложит меры поддержки Украине. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции.

«Япония в качестве председателя G7 будет в тесном сотрудничестве с международным сообществом и в первую очередь со странами „Большой семерки“ продвигать санкции против России и поддержку Украины», — обозначил Хирокадзу Мацуно внешнеполитические задачи Токио в ходе общения с журналистами. Его слова передает ТАСС.

Саммит «Большой семерки» (G7) — международная встреча на высшем уровне, которая в 49-й раз пройдет в июне в Хиросиме (Япония). В состав G7 входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония.

Замглавы МИД России Андрей Руденко, в свою очередь, заявлял, что Япония придерживается антироссийского курса, сообщает RT. Он также отмечал, что Токио отказывается от мирного развития Японии, передает «Национальная служба новостей».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

На саммите G7 в Хиросиме Япония будет продвигать санкции против России и предложит меры поддержки Украине. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции. «Япония в качестве председателя G7 будет в тесном сотрудничестве с международным сообществом и в первую очередь со странами „Большой семерки“ продвигать санкции против России и поддержку Украины», — обозначил Хирокадзу Мацуно внешнеполитические задачи Токио в ходе общения с журналистами. Его слова передает ТАСС. Саммит «Большой семерки» (G7) — международная встреча на высшем уровне, которая в 49-й раз пройдет в июне в Хиросиме (Япония). В состав G7 входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. Замглавы МИД России Андрей Руденко, в свою очередь, заявлял, что Япония придерживается антироссийского курса, сообщает RT. Он также отмечал, что Токио отказывается от мирного развития Японии, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...