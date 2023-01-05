Япония воспользуется председательством в G7, чтобы навредить России

Генсек кабмина Японии: Токио предложит на G7 санкции против России и поддержит Украину

06 января 2023 в 08:12 Размер текста - 17 +

Япония будет продвигать санкции против России, отметил Хирокадзу Мацуно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На саммите G7 в Хиросиме Япония будет продвигать санкции против России и предложит меры поддержки Украине. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции. «Япония в качестве председателя G7 будет в тесном сотрудничестве с международным сообществом и в первую очередь со странами „Большой семерки“ продвигать санкции против России и поддержку Украины», — обозначил Хирокадзу Мацуно внешнеполитические задачи Токио в ходе общения с журналистами. Его слова передает ТАСС. Саммит «Большой семерки» (G7) — международная встреча на высшем уровне, которая в 49-й раз пройдет в июне в Хиросиме (Япония). В состав G7 входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. Замглавы МИД России Андрей Руденко, в свою очередь, заявлял, что Япония придерживается антироссийского курса, сообщает RT. Он также отмечал, что Токио отказывается от мирного развития Японии, передает «Национальная служба новостей».

На саммите G7 в Хиросиме Япония будет продвигать санкции против России и предложит меры поддержки Украине. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции. «Япония в качестве председателя G7 будет в тесном сотрудничестве с международным сообществом и в первую очередь со странами „Большой семерки“ продвигать санкции против России и поддержку Украины», — обозначил Хирокадзу Мацуно внешнеполитические задачи Токио в ходе общения с журналистами. Его слова передает ТАСС. Саммит «Большой семерки» (G7) — международная встреча на высшем уровне, которая в 49-й раз пройдет в июне в Хиросиме (Япония). В состав G7 входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. Замглавы МИД России Андрей Руденко, в свою очередь, заявлял, что Япония придерживается антироссийского курса, сообщает RT. Он также отмечал, что Токио отказывается от мирного развития Японии, передает «Национальная служба новостей».