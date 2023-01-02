02 января 2023

В МИД РФ приготовились блокировать военные угрозы со стороны Японии

© Служба новостей «URA.RU»
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Болельщики перед матчем Япония-Сенегал. Екатеринбург., болельщики, японка, флаг японии
Россия готова принять меры в случае угроз со стороны Японии, считает Андрей Руденко Фото:

Отказ от мирного развития Японии может стать серьезным вызовом для безопасности России. В случае продолжения подобной практики Москва готова принять меры в целях блокирование военных угроз, считает замглавы российского МИД Андрей Руденко.

«Рассматриваем такую активность Токио как серьезный вызов для безопасности нашей страны и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Предупреждаем, что в случае продолжения подобной практики будем вынуждены принять ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз России», — передает слова Андрея Руденко ТАСС.

Заявление замглавы МИД РФ вызвано проведением Японии крупномасштабных военных учений вблизи российских границ. Кроме этого, в Токио приняли обновленную редакцию военной доктрины с уклоном на создание ударного потенциала и увеличение оборонных расходов.

Ранее URA.RU сообщало, что Япония рассматривает возможность наносить ответные удары по базам противника в случае угрозы безопасности страны. По словам источника знакомого с ситуацией, это позволит Токио «выводить из строя вражеские ракеты до того, как они будут запущены с чужой территории».

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Отказ от мирного развития Японии может стать серьезным вызовом для безопасности России. В случае продолжения подобной практики Москва готова принять меры в целях блокирование военных угроз, считает замглавы российского МИД Андрей Руденко. «Рассматриваем такую активность Токио как серьезный вызов для безопасности нашей страны и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Предупреждаем, что в случае продолжения подобной практики будем вынуждены принять ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз России», — передает слова Андрея Руденко ТАСС. Заявление замглавы МИД РФ вызвано проведением Японии крупномасштабных военных учений вблизи российских границ. Кроме этого, в Токио приняли обновленную редакцию военной доктрины с уклоном на создание ударного потенциала и увеличение оборонных расходов. Ранее URA.RU сообщало, что Япония рассматривает возможность наносить ответные удары по базам противника в случае угрозы безопасности страны. По словам источника знакомого с ситуацией, это позволит Токио «выводить из строя вражеские ракеты до того, как они будут запущены с чужой территории».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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