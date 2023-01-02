В МИД РФ приготовились блокировать военные угрозы со стороны Японии

03 января 2023 в 02:57 Размер текста - 17 +

Россия готова принять меры в случае угроз со стороны Японии, считает Андрей Руденко Фото: Марина Молдавская © URA.RU Отказ от мирного развития Японии может стать серьезным вызовом для безопасности России. В случае продолжения подобной практики Москва готова принять меры в целях блокирование военных угроз, считает замглавы российского МИД Андрей Руденко. «Рассматриваем такую активность Токио как серьезный вызов для безопасности нашей страны и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Предупреждаем, что в случае продолжения подобной практики будем вынуждены принять ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз России», — передает слова Андрея Руденко ТАСС. Заявление замглавы МИД РФ вызвано проведением Японии крупномасштабных военных учений вблизи российских границ. Кроме этого, в Токио приняли обновленную редакцию военной доктрины с уклоном на создание ударного потенциала и увеличение оборонных расходов. Ранее URA.RU сообщало, что Япония рассматривает возможность наносить ответные удары по базам противника в случае угрозы безопасности страны. По словам источника знакомого с ситуацией, это позволит Токио «выводить из строя вражеские ракеты до того, как они будут запущены с чужой территории».

Отказ от мирного развития Японии может стать серьезным вызовом для безопасности России. В случае продолжения подобной практики Москва готова принять меры в целях блокирование военных угроз, считает замглавы российского МИД Андрей Руденко. «Рассматриваем такую активность Токио как серьезный вызов для безопасности нашей страны и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Предупреждаем, что в случае продолжения подобной практики будем вынуждены принять ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз России», — передает слова Андрея Руденко ТАСС. Заявление замглавы МИД РФ вызвано проведением Японии крупномасштабных военных учений вблизи российских границ. Кроме этого, в Токио приняли обновленную редакцию военной доктрины с уклоном на создание ударного потенциала и увеличение оборонных расходов. Ранее URA.RU сообщало, что Япония рассматривает возможность наносить ответные удары по базам противника в случае угрозы безопасности страны. По словам источника знакомого с ситуацией, это позволит Токио «выводить из строя вражеские ракеты до того, как они будут запущены с чужой территории».