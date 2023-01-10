В Челябинске резко снизилось число предложений о продаже жилья

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , жилье, строительство, недвижимость, квартира, новостройки, благоустройство, дом, строительство, стройка, многоквартирный дом, многоэтажка, доступное жилье
Часть недвижимости было продано, часть — снято с продажи Фото:

В Челябинске с начала декабря 2022 резко снизилось количество предложений о продаже квартир на популярном сайте объявлений. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«В Челябинске с начала декабря 2022 по 10 января 2023 года резко снизилось количество предложений о продаже квартир на популярном сайте объявлений. Одни собственники квартир предложения сняли с целью продать недвижимость позже, другие же продали квартиры и об этом не сообщили», — поделилась риелтор.

По словам риелтора, в конце 2022 года в Челябинске было продано большое количество квартир. Челябинцы вкладывали сбережения в недвижимость, опасаясь, что деньги обесценятся или вырастет стоимость жилья. Другая часть владельцев недвижимости просто убрали информацию о продаже с досок объявлений в начале года в надежде выставить их на продажу в конце января.

В начале ноября в Челябинске наоборот выросло число желающих продать квартиры. Исследование на данную тему было проведено порталом «Циан для профи».

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В Челябинске с начала декабря 2022 резко снизилось количество предложений о продаже квартир на популярном сайте объявлений. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «В Челябинске с начала декабря 2022 по 10 января 2023 года резко снизилось количество предложений о продаже квартир на популярном сайте объявлений. Одни собственники квартир предложения сняли с целью продать недвижимость позже, другие же продали квартиры и об этом не сообщили», — поделилась риелтор. По словам риелтора, в конце 2022 года в Челябинске было продано большое количество квартир. Челябинцы вкладывали сбережения в недвижимость, опасаясь, что деньги обесценятся или вырастет стоимость жилья. Другая часть владельцев недвижимости просто убрали информацию о продаже с досок объявлений в начале года в надежде выставить их на продажу в конце января. В начале ноября в Челябинске наоборот выросло число желающих продать квартиры. Исследование на данную тему было проведено порталом «Циан для профи».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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