В Челябинске резко снизилось число предложений о продаже жилья

Часть недвижимости было продано, часть — снято с продажи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с начала декабря 2022 резко снизилось количество предложений о продаже квартир на популярном сайте объявлений. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«В Челябинске с начала декабря 2022 по 10 января 2023 года резко снизилось количество предложений о продаже квартир на популярном сайте объявлений. Одни собственники квартир предложения сняли с целью продать недвижимость позже, другие же продали квартиры и об этом не сообщили», — поделилась риелтор.

По словам риелтора, в конце 2022 года в Челябинске было продано большое количество квартир. Челябинцы вкладывали сбережения в недвижимость, опасаясь, что деньги обесценятся или вырастет стоимость жилья. Другая часть владельцев недвижимости просто убрали информацию о продаже с досок объявлений в начале года в надежде выставить их на продажу в конце января.

В начале ноября в Челябинске наоборот выросло число желающих продать квартиры. Исследование на данную тему было проведено порталом «Циан для профи».