В Челябинске выросло число желающих продать квартиры

31 октября 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

В Челябинске за месяц на рынок вывели 195 новых объявлений о продаже жилья Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске за месяц существенно выросло число желающих продать свои квартиры. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом «Циан для профи». «В Челябинске с 21 сентября по 21 октября 2022 года на рынок вывели 195 новых объявлений о продаже квартир. Месяцем ранее новинок было меньше — около 171 объявлений за 30 дней. Активность собственников по выводу новых лотов в городе за месяц увеличилась на 14%», — говорится на портале «Циан для Профи». Согласно исследованию, наиболее сильный прирост новых объявлений о продаже квартир с 21 сентября по 21 октября 2022 года на рынке недвижимости был в Казани (в 2 раза), Москве (на 85%), в Ростове-на-Дону и Самаре (на 70%). Как подтвердила URA.RU челябинский риелтор Надежда Кушнова, многие собственники квартир, не определившиеся до этого времени, продавать им жилье или нет, стали активно выставлять недвижимость на продажу. Дисконт в размере 20% риелторы предлагают даже на элитные квартиры.

В Челябинске за месяц существенно выросло число желающих продать свои квартиры. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом «Циан для профи». «В Челябинске с 21 сентября по 21 октября 2022 года на рынок вывели 195 новых объявлений о продаже квартир. Месяцем ранее новинок было меньше — около 171 объявлений за 30 дней. Активность собственников по выводу новых лотов в городе за месяц увеличилась на 14%», — говорится на портале «Циан для Профи». Согласно исследованию, наиболее сильный прирост новых объявлений о продаже квартир с 21 сентября по 21 октября 2022 года на рынке недвижимости был в Казани (в 2 раза), Москве (на 85%), в Ростове-на-Дону и Самаре (на 70%). Как подтвердила URA.RU челябинский риелтор Надежда Кушнова, многие собственники квартир, не определившиеся до этого времени, продавать им жилье или нет, стали активно выставлять недвижимость на продажу. Дисконт в размере 20% риелторы предлагают даже на элитные квартиры.