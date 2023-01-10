В Металлургическом районе Челябинска построят новый торговый центр

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Строительство набережной реки Миасс, возле филармонии. Челябинск, строительство, благоустройство, набережная реки миасс, стройка
Площадь под застройку составит 9 тысяч 225 квадратный метров Фото:

В Металлургическом районе Челябинска построят новый торговый центр общей площадью 9 тысяч 225 квадратных метров. Информация об этом размещена сайте мэрии.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект в части земельных участков в границах: ул. Хлебозаводская, ул. Морская, ОАО «Мечел», СНТ «Строитель» в Металлургическом районе города Челябинска. Инициатор проекта — индивидуальный предприниматель Павел Шилейкин, руководитель ООО «ЭнергоТехКомплект», — сообщается на сайте.

Ранее челябинские предприниматели Наталья Гопфауф, владелец ООО «ЭнергоТехКомплект», и Павел Шилейкин просили у мэрии разрешение на строительство крупного ТЦ в Металлургическом районе Челябинска. Проект был одобрен на публичных слушаниях.

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В Металлургическом районе Челябинска построят новый торговый центр общей площадью 9 тысяч 225 квадратных метров. Информация об этом размещена сайте мэрии. «Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект в части земельных участков в границах: ул. Хлебозаводская, ул. Морская, ОАО «Мечел», СНТ «Строитель» в Металлургическом районе города Челябинска. Инициатор проекта — индивидуальный предприниматель Павел Шилейкин, руководитель ООО «ЭнергоТехКомплект», — сообщается на сайте. Ранее челябинские предприниматели Наталья Гопфауф, владелец ООО «ЭнергоТехКомплект», и Павел Шилейкин просили у мэрии разрешение на строительство крупного ТЦ в Металлургическом районе Челябинска. Проект был одобрен на публичных слушаниях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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