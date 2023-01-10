Россия и Иран снимут совместное кино

Представитель Ирана в России заявил о создании совместного с РФ комитета по вопросам медиа

10 января 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Совместное кино России и Ирана стоит ожидать в скором времени, отметил Масуд Ахмадванд Фото: Илья Московец © URA.RU После создания в Иране совместного с Россией комитета по вопросам медиа, стоит ждать кино и сериалы, снятые при участии двух стран. Об этом заявил глава культурного представительства при посольстве Ирана в РФ Масуд Ахмадванд. «В Иране создан совместный [с Россией] комитет по вопросам медиа, что способствует сотрудничеству двух стран в сфере производства сериалов», — заявил Масуд Ахмадванд, отметив, что совместные проекты России и Ирана в сфере кино следует ожидать в скором времени. Слова главы культурного представительства при посольстве Ирана передает Tasnim News Agency. По мнению Ахмадванда, подобные проекты будут способствовать культурному сближению России и Ирана. «[Такие проекты] формируют новый способ ознакомления граждан Ирана и России с культурными реалиями друг друга напрямую, без посредничества западных СМИ», — добавил он. Россия и Иран ведут сотрудничество в ряде сфер. В частности, иранские власти заявляли о готовности расширять сотрудничество с Россией в сфере частного сектора, сообщает RT. А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в январе посетит Иран для встречи с президентом страны, отмечает телеканал 360.

После создания в Иране совместного с Россией комитета по вопросам медиа, стоит ждать кино и сериалы, снятые при участии двух стран. Об этом заявил глава культурного представительства при посольстве Ирана в РФ Масуд Ахмадванд. «В Иране создан совместный [с Россией] комитет по вопросам медиа, что способствует сотрудничеству двух стран в сфере производства сериалов», — заявил Масуд Ахмадванд, отметив, что совместные проекты России и Ирана в сфере кино следует ожидать в скором времени. Слова главы культурного представительства при посольстве Ирана передает Tasnim News Agency. По мнению Ахмадванда, подобные проекты будут способствовать культурному сближению России и Ирана. «[Такие проекты] формируют новый способ ознакомления граждан Ирана и России с культурными реалиями друг друга напрямую, без посредничества западных СМИ», — добавил он. Россия и Иран ведут сотрудничество в ряде сфер. В частности, иранские власти заявляли о готовности расширять сотрудничество с Россией в сфере частного сектора, сообщает RT. А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в январе посетит Иран для встречи с президентом страны, отмечает телеканал 360.