Россия и Иран снимут совместное кино

Представитель Ирана в России заявил о создании совместного с РФ комитета по вопросам медиа
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Совместное кино России и Ирана стоит ожидать в скором времени, отметил Масуд Ахмадванд Фото:

После создания в Иране совместного с Россией комитета по вопросам медиа, стоит ждать кино и сериалы, снятые при участии двух стран. Об этом заявил глава культурного представительства при посольстве Ирана в РФ Масуд Ахмадванд.

«В Иране создан совместный [с Россией] комитет по вопросам медиа, что способствует сотрудничеству двух стран в сфере производства сериалов», — заявил Масуд Ахмадванд, отметив, что совместные проекты России и Ирана в сфере кино следует ожидать в скором времени. Слова главы культурного представительства при посольстве Ирана передает Tasnim News Agency.

По мнению Ахмадванда, подобные проекты будут способствовать культурному сближению России и Ирана. «[Такие проекты] формируют новый способ ознакомления граждан Ирана и России с культурными реалиями друг друга напрямую, без посредничества западных СМИ», — добавил он.

Россия и Иран ведут сотрудничество в ряде сфер. В частности, иранские власти заявляли о готовности расширять сотрудничество с Россией в сфере частного сектора, сообщает RT. А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в январе посетит Иран для встречи с президентом страны, отмечает телеканал 360.

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После создания в Иране совместного с Россией комитета по вопросам медиа, стоит ждать кино и сериалы, снятые при участии двух стран. Об этом заявил глава культурного представительства при посольстве Ирана в РФ Масуд Ахмадванд. «В Иране создан совместный [с Россией] комитет по вопросам медиа, что способствует сотрудничеству двух стран в сфере производства сериалов», — заявил Масуд Ахмадванд, отметив, что совместные проекты России и Ирана в сфере кино следует ожидать в скором времени. Слова главы культурного представительства при посольстве Ирана передает Tasnim News Agency. По мнению Ахмадванда, подобные проекты будут способствовать культурному сближению России и Ирана. «[Такие проекты] формируют новый способ ознакомления граждан Ирана и России с культурными реалиями друг друга напрямую, без посредничества западных СМИ», — добавил он. Россия и Иран ведут сотрудничество в ряде сфер. В частности, иранские власти заявляли о готовности расширять сотрудничество с Россией в сфере частного сектора, сообщает RT. А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в январе посетит Иран для встречи с президентом страны, отмечает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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