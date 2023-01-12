Россия «забанила» десятки политиков Великобритании

МИД РФ: Россия внесла 36 человек из Великобритании в «стоп-лист»

12 января 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

РФ внесла в «стоп-лист» 36 граждан Британии, уточнили в ведомстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия внесла в «стоп-лист» 36 человек из Великобритании из-за антироссийского курса. Об этом сообщает МИД РФ. «Принято решение дополнительно включить в российский „стоп-лист“ ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства», — уточняет ведомство в своем telegram-канале. Всего в «бан-лист» РФ попадает 36 человек. Уточняется, что решение было принято в связи с антироссийским курсом Великобритании, а также в связи с распространением фейков. Ранее сообщалось, что Великобритания теряет волю к противостоянию президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил бывший начальник Генштаба Сухопутных сил Великобритании Ричард Даннат. Отношения между Россией и странами Запада накалились после начала спецоперации РФ на территории Украины. По словам главы государства Владимира Путина, цель СВО заключается в защите мирного населения Донбасса.

Россия внесла в «стоп-лист» 36 человек из Великобритании из-за антироссийского курса. Об этом сообщает МИД РФ. «Принято решение дополнительно включить в российский „стоп-лист“ ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства», — уточняет ведомство в своем telegram-канале. Всего в «бан-лист» РФ попадает 36 человек. Уточняется, что решение было принято в связи с антироссийским курсом Великобритании, а также в связи с распространением фейков. Ранее сообщалось, что Великобритания теряет волю к противостоянию президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил бывший начальник Генштаба Сухопутных сил Великобритании Ричард Даннат. Отношения между Россией и странами Запада накалились после начала спецоперации РФ на территории Украины. По словам главы государства Владимира Путина, цель СВО заключается в защите мирного населения Донбасса.