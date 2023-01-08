Журналист высмеял ЛГБТ-тренды США на примере красоты российской топ-модели. Скрин

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Победа Брайана Нгуена вызвала неоднозначную реакцию у американцев Фото:

Американский комик и журналист Джексон Хинкл высмеял ЛГБТ-тренды после победы в конкурсе красоты «Мисс Америка» трансгендера. В своем twitter-аккаунте он опубликовал две фотографии, сравнивая американскую победительницу с победительницей «Мисс Россия — 2022», топ-моделью Анной Линниковой.

Журналист выложил два фото, на котором изображены Брайан Нгуен (Мисс Америка) и Анна Линникова (Мисс Россия). «Мы абсолютно чокнулись», — написал в посте Джексон Хинкл.

Нгуен стал первым трансгендерным мужчиной, победившим в конкурсе красоты под эгидой «Мисс Америка». Его победа вызвала неоднозначную реакцию у американского общества.

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Американский комик и журналист Джексон Хинкл высмеял ЛГБТ-тренды после победы в конкурсе красоты «Мисс Америка» трансгендера. В своем twitter-аккаунте он опубликовал две фотографии, сравнивая американскую победительницу с победительницей «Мисс Россия — 2022», топ-моделью Анной Линниковой. Журналист выложил два фото, на котором изображены Брайан Нгуен (Мисс Америка) и Анна Линникова (Мисс Россия). «Мы абсолютно чокнулись», — написал в посте Джексон Хинкл. Нгуен стал первым трансгендерным мужчиной, победившим в конкурсе красоты под эгидой «Мисс Америка». Его победа вызвала неоднозначную реакцию у американского общества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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