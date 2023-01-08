Журналист высмеял ЛГБТ-тренды США на примере красоты российской топ-модели. Скрин

08 января 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Победа Брайана Нгуена вызвала неоднозначную реакцию у американцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американский комик и журналист Джексон Хинкл высмеял ЛГБТ-тренды после победы в конкурсе красоты «Мисс Америка» трансгендера. В своем twitter-аккаунте он опубликовал две фотографии, сравнивая американскую победительницу с победительницей «Мисс Россия — 2022», топ-моделью Анной Линниковой. Журналист выложил два фото, на котором изображены Брайан Нгуен (Мисс Америка) и Анна Линникова (Мисс Россия). «Мы абсолютно чокнулись», — написал в посте Джексон Хинкл. Нгуен стал первым трансгендерным мужчиной, победившим в конкурсе красоты под эгидой «Мисс Америка». Его победа вызвала неоднозначную реакцию у американского общества. Фото из соцсетей

Американский комик и журналист Джексон Хинкл высмеял ЛГБТ-тренды после победы в конкурсе красоты «Мисс Америка» трансгендера. В своем twitter-аккаунте он опубликовал две фотографии, сравнивая американскую победительницу с победительницей «Мисс Россия — 2022», топ-моделью Анной Линниковой. Журналист выложил два фото, на котором изображены Брайан Нгуен (Мисс Америка) и Анна Линникова (Мисс Россия). «Мы абсолютно чокнулись», — написал в посте Джексон Хинкл. Нгуен стал первым трансгендерным мужчиной, победившим в конкурсе красоты под эгидой «Мисс Америка». Его победа вызвала неоднозначную реакцию у американского общества.