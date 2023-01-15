15 января 2023

В учебном центре Минобороны в Елани восстановили гауптвахту

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Учебный центр Елань. Екатеринбург, иванов максим, аксенов дмитрий
Гауптвахты восстановят в учебных центрах для мобилизованных Фото:

Гауптвахты восстановят в учебных центрах для мобилизованных (соответствующий документ имеется в распоряжении редакции). Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

«Для восстановления гауптвахты требовалось решение вышестоящего командования. Направил запрос в Минобороны. Получил оперативный и положительный ответ. Распоряжения уже даны, соответствующие помещения будут оборудованы в воинских частях, ответственных за подготовку мобилизованных военнослужащих», — сказал Иванов.

По его словам, он еще в ноябре 2022 обсуждал с комдивом Елани необходимость восстановления гауптвахты. «Гауптвахты в учебных центрах все-таки нужна. Потому что на сотню честных и порядочных мобилизованных всегда найдется один деятель, который сеет смуту или ведет себя не по уставу дерзко. Таких надо показательно садить под замок», — писал тогда Иванов в своем telegram-канале.

Гауптвахта в российской армии была отменена в 2002 году. В 2006 году был принят закон о ее восстановлении. Максимальный срок, в течение которого военнослужащий может находиться на гауптвахте, не превышает 30 суток.

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Гауптвахты восстановят в учебных центрах для мобилизованных (соответствующий документ имеется в распоряжении редакции). Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Для восстановления гауптвахты требовалось решение вышестоящего командования. Направил запрос в Минобороны. Получил оперативный и положительный ответ. Распоряжения уже даны, соответствующие помещения будут оборудованы в воинских частях, ответственных за подготовку мобилизованных военнослужащих», — сказал Иванов. По его словам, он еще в ноябре 2022 обсуждал с комдивом Елани необходимость восстановления гауптвахты. «Гауптвахты в учебных центрах все-таки нужна. Потому что на сотню честных и порядочных мобилизованных всегда найдется один деятель, который сеет смуту или ведет себя не по уставу дерзко. Таких надо показательно садить под замок», — писал тогда Иванов в своем telegram-канале. Гауптвахта в российской армии была отменена в 2002 году. В 2006 году был принят закон о ее восстановлении. Максимальный срок, в течение которого военнослужащий может находиться на гауптвахте, не превышает 30 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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