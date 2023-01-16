В челябинских нацпарках для борьбы с пожарами будут использовать спутниковые системы

Пожары в нацпарках часто провоцируют туристы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Национальные парки Челябинской области «Зигальга» и «Таганай» намерены использовать спутниковые системы для борьбы с лесными пожарами. Об этом говорится в планах по пожаротушению для нацпарков на 2023 год, которые утверждены профильными ведомствами региона.

«Вместе с людьми на страже будет техника. Это отлично показавший себя квадрокоптер с функцией обнаружения горячих точек, а также системы спутникового наблюдения — главный инструмент для наблюдения за тысячами гектаров заповедного края», — сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай».

Виновниками пожаров в нацпарках зачастую становятся туристы, которые не потушили костер. В прошлом сезоне по их вине произошло три пожара, отметили в пресс-службе парка.

Ранее сообщалось о пожаре в национальном парке «Таганай». Лес горел на самой вершине Александровской сопки. Площадь пожара составила 0,25 гектара.