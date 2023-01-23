Украинского чиновника уволили из-за отдыха в Испании

На Украине уволили замгенпрокурора Симоненко из-за отдыха в Испании

24 января 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Из-за отдыха в Испании в отставку отправили замгенпрокурора Украины Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко после скандала с отпуском в Испании попросили написать заявление об увольнении. Об этом сообщает агентство УНИАН. Как пишет агентство Симоненко попросили написать заявление об отставке. Об увольнении чиновника подтвердил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. Заместитель генерального прокурора покинул Украину в декабре 2022 на автомобиле Mercedes. На родину Симоненко вернулся 8 января, пишет МК. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о масштабных кадровых перестановках в стране. Кроме того, он заявил, что украинским чиновникам запретят выезжать за границу.

Заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко после скандала с отпуском в Испании попросили написать заявление об увольнении. Об этом сообщает агентство УНИАН. Как пишет агентство Симоненко попросили написать заявление об отставке. Об увольнении чиновника подтвердил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. Заместитель генерального прокурора покинул Украину в декабре 2022 на автомобиле Mercedes. На родину Симоненко вернулся 8 января, пишет МК. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о масштабных кадровых перестановках в стране. Кроме того, он заявил, что украинским чиновникам запретят выезжать за границу.