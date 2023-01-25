В Турции допускают выход из НАТО через пять-шесть месяцев

25 января 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Турецкий политик Этхем Санджак не исключил выход Турции из НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Турция допускает выход из НАТО в течение полугода. Такое решение фактически спровоцировано самим альянсом, заявил заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этхем Санджак. «Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев. Они пытаются втянуть нас в водоворот на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах», — заявил Санджак. Его цитирует газета Aydinlik . В материале отмечается, что НАТО вынуждает Турцию принять такое решение. За последнее время произошло несколько актов публичного сожжения Корана в европейских странах. Один из таких случаев произошел в Нидерландах. По этому поводу посла Нидерландов в Анкаре вызвали в турецкий МИД, передает RT.

Турция допускает выход из НАТО в течение полугода. Такое решение фактически спровоцировано самим альянсом, заявил заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этхем Санджак. «Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев. Они пытаются втянуть нас в водоворот на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах», — заявил Санджак. Его цитирует газета Aydinlik. В материале отмечается, что НАТО вынуждает Турцию принять такое решение. За последнее время произошло несколько актов публичного сожжения Корана в европейских странах. Один из таких случаев произошел в Нидерландах. По этому поводу посла Нидерландов в Анкаре вызвали в турецкий МИД, передает RT.