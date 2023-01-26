Челябинская область вошла в топ-10 регионов с максимальным падением доходов бюджета

Динамику доходов бюджета области сравнили с показателем других регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область вошла в топ-10 регионов РФ по максимальному падению доходов бюджета. Как сообщило рейтинговое агентство АКРА, проблемы связаны с кризисом металлургической отрасли.

Согласно данным АКРА, регион стал седьмым по темпам падения. Сокращение поступлений в 2022 году составило 8% в сравнении с показателями 2021 года. При этом хуже ситуация в Мурманской и Белгородской областях. Возглавила антирейтинг Липецкая область, где бюджетные доходы упали на 18%.

Как отметили аналитики агентства, причиной ухудшения финсостояния стали трудности металлургической отрасли. Летом 2022 года в ходе заседания Союза промышленников и предпринимателей региона председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников заявил о кризисе в металлургическом секторе. Промышленник тогда спрогнозировал достижение отрицательной рентабельности в работе ММК.