Челябинская область вошла в топ-10 регионов с максимальным падением доходов бюджета

Челябинская область вошла в топ-10 регионов РФ по максимальному падению доходов бюджета. Как сообщило рейтинговое агентство АКРА, проблемы связаны с кризисом металлургической отрасли.
Согласно данным АКРА, регион стал седьмым по темпам падения. Сокращение поступлений в 2022 году составило 8% в сравнении с показателями 2021 года. При этом хуже ситуация в Мурманской и Белгородской областях. Возглавила антирейтинг Липецкая область, где бюджетные доходы упали на 18%.
Как отметили аналитики агентства, причиной ухудшения финсостояния стали трудности металлургической отрасли. Летом 2022 года в ходе заседания Союза промышленников и предпринимателей региона председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников заявил о кризисе в металлургическом секторе. Промышленник тогда спрогнозировал достижение отрицательной рентабельности в работе ММК.
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