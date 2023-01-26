26 января 2023

Челябинский губернатор проводит опрос на тему раздельного сбора мусора

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Контейнеры для раздельного сбора мусора в Екатеринбурге, урна, сортировка мусора, мусорка, раздельный сбор мусора, раздельный контейнер
Опрос о раздельном сборе мусора проводится на странице Алексея Текслера в «ВКонтакте» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проводит опрос о раздельном сборе мусора в регионе. Жителям соцсетях он предложил ответить на три вопроса.

«На своей странице „ВКонтакте“ в историях провожу опрос на тему раздельного сбора отходов. Мне важно знать ваше мнение», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор спросил у жителей, есть ли контейнеры в их муниципалитете, и готовы ли люди сортировать по ним мусор. Также Текслер поинтересовался, в каком городе или районе жители хотели бы видеть еще больше таких баков.

Губернатор напомнил, что в челябинских дворах появились контейнеры нескольких цветов. В них жители могут выбрасывать отходы: отдельно пластик, стекло, металл и макулатуру. Практика раздельного сбора мусора стартовала в 2019 году.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проводит опрос о раздельном сборе мусора в регионе. Жителям соцсетях он предложил ответить на три вопроса. «На своей странице „ВКонтакте“ в историях провожу опрос на тему раздельного сбора отходов. Мне важно знать ваше мнение», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор спросил у жителей, есть ли контейнеры в их муниципалитете, и готовы ли люди сортировать по ним мусор. Также Текслер поинтересовался, в каком городе или районе жители хотели бы видеть еще больше таких баков. Губернатор напомнил, что в челябинских дворах появились контейнеры нескольких цветов. В них жители могут выбрасывать отходы: отдельно пластик, стекло, металл и макулатуру. Практика раздельного сбора мусора стартовала в 2019 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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