Челябинский губернатор проводит опрос на тему раздельного сбора мусора

27 января 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Опрос о раздельном сборе мусора проводится на странице Алексея Текслера в «ВКонтакте» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проводит опрос о раздельном сборе мусора в регионе. Жителям соцсетях он предложил ответить на три вопроса. «На своей странице „ВКонтакте“ в историях провожу опрос на тему раздельного сбора отходов. Мне важно знать ваше мнение», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор спросил у жителей, есть ли контейнеры в их муниципалитете, и готовы ли люди сортировать по ним мусор. Также Текслер поинтересовался, в каком городе или районе жители хотели бы видеть еще больше таких баков. Губернатор напомнил, что в челябинских дворах появились контейнеры нескольких цветов. В них жители могут выбрасывать отходы: отдельно пластик, стекло, металл и макулатуру. Практика раздельного сбора мусора стартовала в 2019 году.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проводит опрос о раздельном сборе мусора в регионе. Жителям соцсетях он предложил ответить на три вопроса. «На своей странице „ВКонтакте“ в историях провожу опрос на тему раздельного сбора отходов. Мне важно знать ваше мнение», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор спросил у жителей, есть ли контейнеры в их муниципалитете, и готовы ли люди сортировать по ним мусор. Также Текслер поинтересовался, в каком городе или районе жители хотели бы видеть еще больше таких баков. Губернатор напомнил, что в челябинских дворах появились контейнеры нескольких цветов. В них жители могут выбрасывать отходы: отдельно пластик, стекло, металл и макулатуру. Практика раздельного сбора мусора стартовала в 2019 году.