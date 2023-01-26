Челябинский губернатор проводит опрос на тему раздельного сбора мусора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проводит опрос о раздельном сборе мусора в регионе. Жителям соцсетях он предложил ответить на три вопроса.
«На своей странице „ВКонтакте“ в историях провожу опрос на тему раздельного сбора отходов. Мне важно знать ваше мнение», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Губернатор спросил у жителей, есть ли контейнеры в их муниципалитете, и готовы ли люди сортировать по ним мусор. Также Текслер поинтересовался, в каком городе или районе жители хотели бы видеть еще больше таких баков.
Губернатор напомнил, что в челябинских дворах появились контейнеры нескольких цветов. В них жители могут выбрасывать отходы: отдельно пластик, стекло, металл и макулатуру. Практика раздельного сбора мусора стартовала в 2019 году.
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