Utair увеличила количество рейсов из ХМАО в Екатеринбург 02 февраля 2023 в 12:10 Размер текста - 17 + Utair увеличило число рейсов по маршруту Нягань — Екатеринбург Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авиакомпания Utair увеличила количество авиарейсов по маршруту Нягань — Екатеринбург. Теперь перелеты будут осуществляться два раза в неделю. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании. «Из Нягани в Екатеринбург — два раза в неделю. Увеличили количество рейсов по маршруту Нягань — Екатеринбург. Летаем по вторникам и четвергам. Из Нягани — в 10:50, из Екатеринбурга — в 13:45», — сказано в сообщении компании. Ранее Utair увеличила число авиарейсов для сообщения городов ХМАО между собой, с другими регионами и странами. В расписании появились пять новых направлений по России и восемь зарубежных маршрутов. Авиакомпания Utair увеличила количество авиарейсов по маршруту Нягань — Екатеринбург. Теперь перелеты будут осуществляться два раза в неделю. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании. «Из Нягани в Екатеринбург — два раза в неделю. Увеличили количество рейсов по маршруту Нягань — Екатеринбург. Летаем по вторникам и четвергам. Из Нягани — в 10:50, из Екатеринбурга — в 13:45», — сказано в сообщении компании. Ранее Utair увеличила число авиарейсов для сообщения городов ХМАО между собой, с другими регионами и странами. В расписании появились пять новых направлений по России и восемь зарубежных маршрутов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям