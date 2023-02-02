Utair увеличила количество рейсов из ХМАО в Екатеринбург

Utair увеличило число рейсов по маршруту Нягань — Екатеринбург
Авиакомпания Utair увеличила количество авиарейсов по маршруту Нягань — Екатеринбург. Теперь перелеты будут осуществляться два раза в неделю. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.
«Из Нягани в Екатеринбург — два раза в неделю. Увеличили количество рейсов по маршруту Нягань — Екатеринбург. Летаем по вторникам и четвергам. Из Нягани — в 10:50, из Екатеринбурга — в 13:45», — сказано в сообщении компании.
Ранее Utair увеличила число авиарейсов для сообщения городов ХМАО между собой, с другими регионами и странами. В расписании появились пять новых направлений по России и восемь зарубежных маршрутов.
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