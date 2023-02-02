Utair увеличила количество рейсов из ХМАО в Екатеринбург

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Utair увеличило число рейсов по маршруту Нягань — Екатеринбург Фото:

Авиакомпания Utair увеличила количество авиарейсов по маршруту Нягань — Екатеринбург. Теперь перелеты будут осуществляться два раза в неделю. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Из Нягани в Екатеринбург — два раза в неделю. Увеличили количество рейсов по маршруту Нягань — Екатеринбург. Летаем по вторникам и четвергам. Из Нягани — в 10:50, из Екатеринбурга — в 13:45», — сказано в сообщении компании.

Ранее Utair увеличила число авиарейсов для сообщения городов ХМАО между собой, с другими регионами и странами. В расписании появились пять новых направлений по России и восемь зарубежных маршрутов.

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Авиакомпания Utair увеличила количество авиарейсов по маршруту Нягань — Екатеринбург. Теперь перелеты будут осуществляться два раза в неделю. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании. «Из Нягани в Екатеринбург — два раза в неделю. Увеличили количество рейсов по маршруту Нягань — Екатеринбург. Летаем по вторникам и четвергам. Из Нягани — в 10:50, из Екатеринбурга — в 13:45», — сказано в сообщении компании. Ранее Utair увеличила число авиарейсов для сообщения городов ХМАО между собой, с другими регионами и странами. В расписании появились пять новых направлений по России и восемь зарубежных маршрутов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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