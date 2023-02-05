В ДНР уничтожили детский сад с украинскими военными

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Армия РФ уничтожила 12 солдат ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили детский сад в Дружковке (ДНР), который был местом дислокации украинских солдат. Об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Этой ночью в результате ракетного удара по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в детском садике „Аист“ г. Дружковка, были уничтожены 12 украинских вояк, еще семь были доставлены в Дружковскую больницу с ранениями разной степени тяжести. Всего в нем находилось около взвода», — написал Безносов в telegram-канале.

После освобождения Соледара у ДНР появилась возможность полностью освободить республику, говорил врио главы региона Денис Пушилин. После взятия Бахмута у российской армии откроется выход к рубежам ВСУ в Дружковке, Славянске, Краматорске, рассказал военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. Для освобождения Бахмута нужно перекрыть трассу из Часов Яра, сказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

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Российские военные уничтожили детский сад в Дружковке (ДНР), который был местом дислокации украинских солдат. Об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. «Этой ночью в результате ракетного удара по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в детском садике „Аист“ г. Дружковка, были уничтожены 12 украинских вояк, еще семь были доставлены в Дружковскую больницу с ранениями разной степени тяжести. Всего в нем находилось около взвода», — написал Безносов в telegram-канале. После освобождения Соледара у ДНР появилась возможность полностью освободить республику, говорил врио главы региона Денис Пушилин. После взятия Бахмута у российской армии откроется выход к рубежам ВСУ в Дружковке, Славянске, Краматорске, рассказал военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. Для освобождения Бахмута нужно перекрыть трассу из Часов Яра, сказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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