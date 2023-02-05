В ДНР уничтожили детский сад с украинскими военными

Российские военные уничтожили детский сад в Дружковке (ДНР), который был местом дислокации украинских солдат. Об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Этой ночью в результате ракетного удара по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в детском садике „Аист“ г. Дружковка, были уничтожены 12 украинских вояк, еще семь были доставлены в Дружковскую больницу с ранениями разной степени тяжести. Всего в нем находилось около взвода», — написал Безносов в
После освобождения Соледара у ДНР появилась возможность полностью освободить республику, говорил врио главы региона Денис Пушилин. После взятия Бахмута у российской армии откроется выход к рубежам ВСУ в Дружковке, Славянске, Краматорске, рассказал военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. Для освобождения Бахмута нужно перекрыть трассу из Часов Яра, сказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
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