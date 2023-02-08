В Южноуральске мужчина зарезал двух пенсионеров

Суд назначил виновному 19 лет колонии строгого режима Фото: Илья Московец © URA.RU

В Южноуральске Челябинской области 40-летний мужчина зарезал пожилую семейную пару в их квартире. Областной суд признал его виновным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Областной суд признал виновным 40-летнего жителя Южноуральска в совершении преступлений, предусмотренных п. „а“, „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. п. „б“, „в“ ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). В суде установлено, что 26 октября 2021 года подсудимый пришел в квартиру к ранее знакомой пожилой семейной паре, где нанес множество ранений ножом и молотком по голове и телу потерпевших. После похитил денежные средства в размере более 1,6 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

Суд назначил наказание в виде 19 лет колонии строгого режима сроком на 2 года. В пользу сына убитых взыскана компенсация морального и материального вреда в размере 8 млн рублей. Кроме того, на имуществе осужденного стоимостью более 700 тысяч рублей сохраняется арест.