В Госдуме предложили возбудить уголовное дело против Байдена

Депутат ГД Олег Морозов: СК РФ должно завести уголовное дело на президента США Джо Байдена

09 февраля 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

Депутаты Госдумы РФ требуют, чтобы на Джо Байдена завели уголовное дело Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Депутаты Госдумы хотят обратиться в следственный комитет РФ с предложением возбудить уголовное дело против президента США Джо Байдена по обвинению в организации террористических актов на газопроводах «Северный поток». Инициативу группы депутатов озвучил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов. «СК вполне может возбудить уголовное дело в отношении [президента США Джо] Байдена и компании по обвинению в терроризме и пригласить [американского журналиста Сеймура] Херша в качестве свидетеля. Комиссию по расследованию терактов на „Северных потоках“ следует создать в Конгрессе США», — заявил Олег Морозов РИА Новости. Ранее URA.RU рассказало, что американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование терактов на «Северных потоках», по результату которого пришел к выводу, что взрывы на газопроводах были инициативой США. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин согласился с выводами расследования Херша и назвал Байдена террористом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, озвучивая позицию Кремля, сдержанно отнесся к высказыванию Володина, но призвал международное сообщество тщательно изучить доклад Херша.

Депутаты Госдумы хотят обратиться в следственный комитет РФ с предложением возбудить уголовное дело против президента США Джо Байдена по обвинению в организации террористических актов на газопроводах «Северный поток». Инициативу группы депутатов озвучил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов. «СК вполне может возбудить уголовное дело в отношении [президента США Джо] Байдена и компании по обвинению в терроризме и пригласить [американского журналиста Сеймура] Херша в качестве свидетеля. Комиссию по расследованию терактов на „Северных потоках“ следует создать в Конгрессе США», — заявил Олег Морозов РИА Новости. Ранее URA.RU рассказало, что американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование терактов на «Северных потоках», по результату которого пришел к выводу, что взрывы на газопроводах были инициативой США. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин согласился с выводами расследования Херша и назвал Байдена террористом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, озвучивая позицию Кремля, сдержанно отнесся к высказыванию Володина, но призвал международное сообщество тщательно изучить доклад Херша.