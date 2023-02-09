09 февраля 2023

В Госдуме предложили возбудить уголовное дело против Байдена

Депутат ГД Олег Морозов: СК РФ должно завести уголовное дело на президента США Джо Байдена
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты Госдумы РФ требуют, чтобы на Джо Байдена завели уголовное дело Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Депутаты Госдумы хотят обратиться в следственный комитет РФ с предложением возбудить уголовное дело против президента США Джо Байдена по обвинению в организации террористических актов на газопроводах «Северный поток». Инициативу группы депутатов озвучил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов.

«СК вполне может возбудить уголовное дело в отношении [президента США Джо] Байдена и компании по обвинению в терроризме и пригласить [американского журналиста Сеймура] Херша в качестве свидетеля. Комиссию по расследованию терактов на „Северных потоках“ следует создать в Конгрессе США», — заявил Олег Морозов РИА Новости.

Ранее URA.RU рассказало, что американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование терактов на «Северных потоках», по результату которого пришел к выводу, что взрывы на газопроводах были инициативой США. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин согласился с выводами расследования Херша и назвал Байдена террористом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, озвучивая позицию Кремля, сдержанно отнесся к высказыванию Володина, но призвал международное сообщество тщательно изучить доклад Херша.

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Депутаты Госдумы хотят обратиться в следственный комитет РФ с предложением возбудить уголовное дело против президента США Джо Байдена по обвинению в организации террористических актов на газопроводах «Северный поток». Инициативу группы депутатов озвучил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов. «СК вполне может возбудить уголовное дело в отношении [президента США Джо] Байдена и компании по обвинению в терроризме и пригласить [американского журналиста Сеймура] Херша в качестве свидетеля. Комиссию по расследованию терактов на „Северных потоках“ следует создать в Конгрессе США», — заявил Олег Морозов РИА Новости. Ранее URA.RU рассказало, что американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование терактов на «Северных потоках», по результату которого пришел к выводу, что взрывы на газопроводах были инициативой США. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин согласился с выводами расследования Херша и назвал Байдена террористом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, озвучивая позицию Кремля, сдержанно отнесся к высказыванию Володина, но призвал международное сообщество тщательно изучить доклад Херша.
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