Песков поблагодарил США за посреднические услуги по урегулированию конфликта

Россия признательна США за посреднические услуги по украинскому урегулированию и считает их предпочтительными, если они действительно поспособствуют достижению целей специальной военной операции мирным путем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Но если посреднические услуги США, — а мы их высоко ценим, мы признательны американской стороне, — если они действительно помогут нам достичь наших целей мирными средствами, то, естественно, это является предпочтительным», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС.
Ранее представитель Кремля Дмитрия Песков сообщил, что Москва считает, что оптимальным способом достижения целей, поставленных в рамках спецоперации, являются политико-дипломатические инструменты. По словам Пескова, приоритет отдается именно мирному урегулированию на основе дипломатии и политики.
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