Песков прокомментировал отсутствие Уиткофа на Параде Победы

Песков: Уиткофф не должен был прилетать в Москву на майские праздники
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Песков отметил, что визиты представителей США в Россию будут осуществлены при необходимости
Песков отметил, что визиты представителей США в Россию будут осуществлены при необходимости Фото:
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Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф не должен был посещать Москву в майские праздники. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, подчеркнув, что информация о визите Уиткоффа изначально была неверной.

«Уиткофф не должен был прилететь в Москву на майские праздники. Это неправильная информация», — сообщил Дмитрий Песков в беседе с журналистами telegram-канала «Вы слушали Маяк».

Пресс-секретарь президента отметил, что такие визиты согласовываются и выполняются моментально по мере необходимости. В данном аспекте нет никаких проблем, поскольку все каналы связи работают исправно и постоянно. «Как только нужно будет — такие контакты состоятся», — заключил Песков.

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Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф не должен был посещать Москву в майские праздники. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, подчеркнув, что информация о визите Уиткоффа изначально была неверной. «Уиткофф не должен был прилететь в Москву на майские праздники. Это неправильная информация», — сообщил Дмитрий Песков в беседе с журналистами telegram-канала «Вы слушали Маяк». Пресс-секретарь президента отметил, что такие визиты согласовываются и выполняются моментально по мере необходимости. В данном аспекте нет никаких проблем, поскольку все каналы связи работают исправно и постоянно. «Как только нужно будет — такие контакты состоятся», — заключил Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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