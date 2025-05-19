Песков прокомментировал отсутствие Уиткофа на Параде Победы

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф не должен был посещать Москву в майские праздники. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, подчеркнув, что информация о визите Уиткоффа изначально была неверной.
«Уиткофф не должен был прилететь в Москву на майские праздники. Это неправильная информация», — сообщил Дмитрий Песков в беседе с журналистами telegram-канала «Вы слушали Маяк».
Пресс-секретарь президента отметил, что такие визиты согласовываются и выполняются моментально по мере необходимости. В данном аспекте нет никаких проблем, поскольку все каналы связи работают исправно и постоянно. «Как только нужно будет — такие контакты состоятся», — заключил Песков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.