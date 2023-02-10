В Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР, руины, днр, герб украины, разрушения, зачистка, последствия взрыва, волноваха, трезуб
В нескольких регионах Украины слышны взрывы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Массированные удары зафиксированы в Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Взрывы в Одесской области», — передает издание. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Киеве.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Массированные удары зафиксированы в Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua». «Взрывы в Одесской области», — передает издание. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Киеве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...