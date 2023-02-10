В Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы

В нескольких регионах Украины слышны взрывы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Массированные удары зафиксированы в Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Взрывы в Одесской области», — передает издание. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Киеве.
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